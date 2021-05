L’échec traque le PSG et l’histoire attend Lille

23/05/2021 à 6h30 CEST

Arnau Montserrat

Ils tomberont, ils ne résisteront pas à la pression, ils se dégonfleront dans la dernière ligne droite, le PSG reviendra. Mille et une phrases qui cherchent une place dans la grotte. Lille mène la dernière journée de Ligue 1 et est le principal favori pour gagner. Les dogues ont un avantage sur un PSG qui frôle le désastre.

L’échec. Par budget, par joueurs, par qualité. Les pétrodollars ont trouvé leur kryptonite dans l’ensemble Galtier. Tout comme Monaco l’était en 16/17. Puis Neymar, Mbappé est arrivé. Le championnat de France ne pouvait plus s’échapper. Heureusement dans le football, rien n’est certain.

Lille n’est plus championne de France depuis la saison 2010/11, il y a à peine dix ans. Dans cette équipe, l’étoile de Hazard a été forgée. Eden a été élu meilleur joueur du tournoi et a dirigé une équipe qui a battu Marseille, Lyon et le PSG. Dans cet ordre. Depuis, seuls Montpellier et Monaco ont pu renverser l’arrivée du cheikh à Paris.

Les options

Lille sera champion s’il gagne contre Angers qui a déjà été sauvé et que rien n’est en jeu. A priori, faisable. Mais ils viennent du DJing à domicile contre Saint-Étienne, ce qui les a empêchés d’atteindre le dernier rendez-vous avec une égalité de marge. Si la première prémisse n’est pas remplie, alors le plateau d’argent est passé du côté parisien. Ils visitent Brest, également en vacances. Si Lille ne gagne pas et le PSG le fait, même avec un nul, celui de Pochettino sera champion. Les hommes de Galtier mériteraient également d’égaler le résultat du PSG.

Le troisième en lice est un Monaco qui a besoin d’une défaite pour les deux et battant Lens pour surmonter une différence de 6 buts avec Lille.

Alignements probables

Angers: Bernardoni; Doumbia, Thomas, Pavlovic, Capelle; Mangani, Bobichon; Thioub, Fulgini, Lage; Bahoken.

Lille: Maignan; Celik, Djalo, Botman, Reinildo; Araujo, Andre, Soumare, Bamba; David, Yilmaz.

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Magnetti, Belkebla, Faivre; Mounie, Charbonnier.

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Pereira, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappe.