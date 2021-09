L’échelle est devenue un facteur critique dans les produits de luxe, selon les analystes – WWD

En 2004, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a remporté 38 millions de dollars dans un procès en parti pris contre Morgan Stanley.

Comme si.

La plus grande marque de luxe au monde en termes de chiffre d’affaires continue de croître à un rythme soutenu et est maintenant cinq fois plus importante qu’en 2004, selon des sources du marché.

Autant dire que l’échelle compte plus que jamais dans le secteur de la mode et du luxe, selon les analystes et les universitaires.

« Nous pensons que les grandes entreprises continueront à surperformer », a déclaré Erwan Rambourg, responsable mondial de la recherche sur la consommation et la vente au détail chez HSBC. « J’ai l’impression que toutes les grandes marques puissantes sont devenues des généralistes, et n’ont pas non plus de plafond de croissance. »

Parmi eux, “on voit l’ascension fulgurante de Dior se poursuivre avec des étoiles alignées”, a-t-il déclaré, prévoyant également un “réveil de Gucci après une période de contre-performance” grâce aux festivités du 100e anniversaire de la marque et au long métrage “House of Gucci » du réalisateur Ridley Scott susceptible d’avoir un fort effet de halo sur la marque.

« À l’inverse, la croissance d’Hermès pourrait ne pas être aussi forte par rapport à ses pairs plus tard dans l’année et au début de l’année prochaine, car la marque est plafonnée en termes de capacité de volume dans sa catégorie de sacs à main de base et ne veut pas subir de fortes augmentations de prix telles que celles de Chanel ou Louis Vuitton est en train de passer », a-t-il noté. “Cartier a déjà largement dépassé les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et il est assez clair que Tiffany a également le potentiel pour y arriver assez rapidement.”

À son avis, Burberry, Prada et Armani, s’ils sont bien gérés, pourraient probablement aspirer à ce niveau de ventes également, car ils ont suffisamment de capital de marque et suffisamment de traits uniques pour théoriquement y parvenir.

Ces dernières années, les marques de luxe ont élargi leur offre de vêtements décontractés et streetwear, de petite maroquinerie, de cosmétiques de couleur et de chaussures, leur permettant de séduire un plus large éventail de consommateurs, ont convenu les analystes, soulignant également l’importance des collaborations avec des artistes et des designers pertinents pour alimentent davantage leur notoriété.

Le récent lancement beauté d’Hermès offre une nouvelle porte d’entrée à la maison. Avec l’aimable autorisation d’Hermès

Selon Rambourg, la puissance financière des plus grandes marques de luxe leur permet de dominer le débat sur les réseaux sociaux et de gagner la bataille immobilière dans les centres commerciaux et les rues commerçantes. De plus, ils ont également la capacité d’investir dans l’analyse de données, les systèmes CRM, les services de conciergerie et plus encore pour attirer de nouveaux consommateurs et satisfaire ceux qui existent déjà. La connaissance est le pouvoir dans ce qui reste une industrie du luxe surpeuplée, et l’échelle vous permet de moins compter sur des partenaires tiers et ainsi de tirer des enseignements de la vente au détail.

Les experts ont signalé une gamme de dynamiques de marché qui aident les plus grands acteurs à croître le plus rapidement.

« Les grandes marques de luxe bénéficient aujourd’hui de trois moteurs principaux : Premièrement, un effet de rattrapage après la pandémie ; deuxièmement, un déplacement massif de la consommation vers l’Internet et, troisièmement, la montée continue d’une nouvelle classe moyenne et moyenne supérieure mondiale », a déclaré Frédéric Godart, professeur agrégé de comportement organisationnel à l’école de commerce française Insead.

« Nous considérons cela comme une consolidation sectorielle à un stade avancé : les grandes marques augmentent leur part de marché par rapport aux petites marques », a noté Piral Dadhania, analyste chez RBC Capital Markets, qui considère l’échelle comme un facteur important.

“Les grandes marques se développent plus rapidement que les plus petites, car elles ont des offres de produits plus larges, des mélanges régionaux et de consommation plus équilibrés et des budgets marketing plus importants pour la publicité”, a-t-il ajouté. « Les petites marques ont de plus en plus de mal à « faire demi-tour » et, en général, ont sous-performé les grandes marques en termes de croissance des revenus. »

Le contraste a été marqué au cours du deuxième trimestre, où la croissance du chiffre d’affaires par rapport à 2019 s’élevait à 40 % pour la division mode et maroquinerie de LVMH, 33 % chez Hermès, 22 % chez Richemont et 11 % chez Kering.

Un sac Lady Dior imprimé Mizza.

Selon les calculs de RBC, les « marques fortes », celles dont les taux de croissance sont supérieurs à la moyenne non pondérée du secteur du luxe, sont désormais moins nombreuses et avec un différentiel de croissance plus important par rapport aux marques moins fortes – avec une différence de 15 points entre 2016 et 2019 contre seulement 10 points entre 2010 et 2015.

Thomas Chauvet, directeur général et responsable de la recherche sur les actions de produits de luxe chez Citi à Londres, a déclaré que l’industrie est de plus en plus polarisée, les conglomérats générant une croissance plus rapide des ventes, une croissance des bénéfices et des performances boursières, et de nombreux acteurs monomarques et de taille moyenne chutent. derrière.

“Les plus grandes marques du secteur ont tendance à être les plus rentables”, leur permettant d’investir davantage dans le soutien de la marque, de l’innovation des produits, du réseau de vente au détail et de l’expérience client globale, a déclaré Chauvet. « Vous avez la capacité de garder la concurrence à distance. »

Les marques dont le chiffre d’affaires se situe entre 100 et 200 millions d’euros ont généralement une marge d’exploitation d’environ 10 %. Cela se compare à environ 15 % pour les marques dont le chiffre d’affaires se situe entre 500 millions d’euros et 1 milliard d’euros. Cela monte à environ 20 % pour les marques qui ont franchi le seuil du milliard d’euros, à 25 % pour celles qui font entre 2 et 3 milliards d’euros, et à 30 % ou plus pour celles qui génèrent 5 milliards d’euros.

“C’est une règle empirique et il y aura des exceptions, bien sûr”, a noté Chauvet. “Les petites marques ont tendance à être moins rentables en raison d’une absorption moins efficace des coûts fixes.”

Louis Vuitton est considérée comme la plus grande marque de luxe de la mode, avec des ventes pour l’année 2021 estimées à 17,5 milliards d’euros, selon RBC.

Chauvet a vanté les avantages des « deux dogmes stricts de Vuitton : pas de vente en gros et pas de remises ». De nombreuses marques de luxe sont toujours en train de réduire leur « activité de vente en gros de brique et de mortier résiduelle afin de renforcer le contrôle sur la distribution et la valeur de la marque », et peuvent prendre plusieurs années avant de se retirer, a-t-il noté.

Pendant ce temps, Vuitton, qui a poursuivi une stratégie astucieuse de diversification des produits et de premiumisation sous la direction de Michael Burke, directeur général, a connu un certain nombre de succès ces dernières années au-delà de la maroquinerie, notamment les parfums haut de gamme, la haute joaillerie et l’horlogerie, et le streetwear décontracté de luxe. sous le directeur artistique masculin Virgil Abloh. Tout cela soutient le recrutement de nouveaux clients et dynamise son cœur de métier de maroquinerie, a expliqué Chauvet.

Cinq nouveaux parfums Louis Vuitton en flacons de l’architecte Frank Gehry. Florian Joye

“Lorsque vous avez le contrôle de la distribution, le contrôle des prix, vous pouvez faire beaucoup de choses qui aident la marque à trouver un écho auprès des nouveaux consommateurs”, a-t-il déclaré.

Dadhania de RBC s’attend à ce que le bon temps se poursuive pour les mastodontes du luxe.

“Les facteurs économiques restent favorables à la surconsommation de produits de luxe au cours des six à 12 prochains mois”, a déclaré Dadhania. « L’excès d’épargne, l’inflation des salaires, l’inflation des prix des actifs contribuent tous à augmenter le revenu disponible et les facteurs de « bien-être » qui sont pertinents dans le processus de décision d’achat des produits de luxe.

“Le luxe est un secteur qui est parmi les plus défensifs de l’univers de la consommation face aux pressions inflationnistes étant donné le fort pouvoir de fixation des prix”, a-t-il ajouté.

Rambourg a noté les attitudes « acheter moins, acheter mieux » qui ont prévalu au cours des 18 derniers mois, renforçant la pertinence des marques leaders et au sein de celles des produits « signature » ou « iconiques ».

“Séparément, une ère post-COVID-19 a vu l’émergence de primo-accédants qui veulent faire partie du club et affluer vers les grandes marques comme assurance de bien faire les choses”, a-t-il déclaré. « Nous sommes toujours convaincus que le luxe est fortement porté par les nouvelles recrues, les primo-accédants, plutôt que par les acheteurs réguliers. J’espère que de nombreux achats effectués depuis le coup de COVID-19 ont permis aux marques d’accueillir des consommateurs qu’elles n’avaient jamais vus auparavant. »

Une affiche pour “House of Gucci”, réalisé par Ridley Scott. Avec l’aimable autorisation de MGM Studios

Les analystes ont convenu que le modèle multimarque ou conglomérat tient toujours.

Chauvet a noté que les petites marques faisant partie d’un conglomérat peuvent souvent bénéficier d’une allocation de capital accrue et de synergies d’approvisionnement, d’immobilier et de marketing, tout en ayant également accès à un vivier de talents au sein du groupe.

“Vous n’avez pas autant d’histoires à succès de petites marques qui deviennent grandes sans le soutien d’une structure de conglomérat ou d’un investisseur d’ancrage”, a déclaré Chauvet.

Selon Rambourg de HSBC, l’échelle confère de « vastes » avantages en termes de voix dans un espace encombré ; l’autorité, en étant aux commandes avec les fournisseurs et les clients ; des synergies en termes de finance et de savoir-faire, et de talent, car les grands groupes offrent aux plus performants des carrières riches.

De plus, “l’échelle l’emporte sur les synergies, car les marques sont gérées pour la croissance des ventes et le capital de marque avec des marges élevées étant une conséquence naturelle, pas nécessairement l’objectif principal”, a-t-il déclaré.

Les observateurs voient peu de risques dans les grandes marques, les acteurs les plus agiles émoussant ou évitant l’ubiquité assez efficacement.

« Avec l’échelle et le succès, il existe un risque de complaisance et lorsque vous dirigez, vous pourriez avoir plus de mal à trouver des références sectorielles. Louis Vuitton, Cartier ou Rolex regardent probablement Chanel, Tiffany ou Patek Philippe, mais ils ont vraiment besoin de regarder en dehors de l’arène du luxe ou de trouver des ressources créatives en interne pour continuer à attirer de nouveaux consommateurs et faire revenir ceux qui existent déjà », a noté Rambourg. « L’autre problème d’échelle est de développer de mauvaises habitudes, de garder les cadres supérieurs trop longtemps, de résister au changement. Personne n’a besoin de luxe. Vous achetez des articles parce qu’ils vous font sourire. Les marques doivent trouver des moyens de continuer à être agiles, amusantes et flexibles malgré leur taille.

La boutique Chanel à CityCenterDC. Sam Frost

Y a-t-il une limite à la taille d’une marque ?

Rambourg dit qu’on lui pose cette question depuis 25 ans et que la réponse est toujours un « non » catégorique, même si cela dépend de la façon dont les marques sont gérées.

Il a dit qu’il y a huit ans, Vuitton semblait “une victime de l’ubiquité”, s’étant concentré sur l’ouverture de magasins à travers la planète, tout en s’appuyant sur trop peu de références.

“Les consommateurs se sont ennuyés et ont commencé à penser ‘J’ai trop vu ça, j’en ai marre, LV est trop visible, c’est une marque pour les secrétaires'”, raconte Rambourg.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et la marque génère le double des ventes depuis lors, “célébrant le 200e anniversaire de la naissance de son fondateur, et je n’ai entendu aucune cliente depuis un moment me dire qu’elle en avait marre de la marque ou l’avait vue trop.”

“L’hyper-segmentation de l’offre de produits, de l’expérience de vente au détail, du contenu des médias sociaux, de la communication et plus encore a surpris et ravi les consommateurs de la marque”, a-t-il poursuivi. « Séparément, qui aurait pensé que LV pourrait renforcer sa crédibilité dans des domaines tels que les parfums ou les bijoux il y a quelques années à peine. La force de la marque, sa créativité et son audace font que tout est possible.

Selon Godart, le principal risque d’échelle énorme dans une marque de luxe est d’être perçue comme du « masstige » et non comme du vrai luxe.

« Mais le fait est qu’une forte créativité et un renouvellement constant peuvent atténuer ce risque. La montée d’une classe moyenne mondiale et l’alignement du luxe sur la durabilité amortissent également le coup.

“Et si une marque devient vraiment trop grande, alors les conglomérats peuvent développer des marques alternatives pour les remplacer, et se développer en tant que groupe”, a-t-il conclu.

