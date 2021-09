Lechemia et Eikeri parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Kalashnikova et Alexandrova

09/04/2021

Le à 07:00 CEST

Le français Elixane Léchémie, numéro 104 de la WTA et la joueuse norvégienne Ulrikke Eikeri, numéro 98 de la WTA a remporté la 30e finale de l’US Open en deux heures et une minute par 4-6, 6-4 et 6-3 au joueur de tennis géorgien Oksana Kalachnikova, numéro 70 de la WTA et la joueuse russe Ekaterina Alexandrova, numéro 122 de la WTA. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Pendant le match, Lechemia et Eikeri, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 4 reprises, tandis que la paire perdante, quant à elle, a réussi 3 fois. De même, Lechemia et Eikeri ont eu 70% d’efficacité au premier service et ont réalisé 62% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 65%, réussissant à remporter 58% des points de service. Pour conclure, concernant les fautes, les vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 14.

Il ne nous reste plus qu’à attendre les seizièmes de finale de la compétition, qui auront lieu aujourd’hui samedi à partir de 17h00, heure espagnole, qui se termineront par la confrontation entre Lechemia et Eikeri contre Su Wei Hsieh et Élise Mertens qui aura lieu aujourd’hui samedi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.