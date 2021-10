L’Echo Show 15 est le nouvel appareil Amazon que nos lecteurs attendent le plus avec impatience

Une autre semaine “techtember” chargée s’est écoulée, avec une rafale d’annonces de nouveaux produits de l’un des plus grands acteurs de l’industrie technologique (ou de toute industrie, d’ailleurs) – Amazon. Étant donné qu’il y avait une telle variété de nouveaux produits exposés lors de l’événement d’automne de l’entreprise, nous voulions savoir quels appareils à venir nos lecteurs étaient le plus enthousiasmés.

Près de 30% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient plus intéressées par le nouvel Echo Show 15, qui, comme son nom l’indique, est une version plus grande de cette gamme de produits existante. Ce qui le distingue de sa taille, c’est qu’il peut être monté sur un mur en mode portrait ou paysage, et avec le traitement sur l’appareil, il peut reconnaître les membres de la famille et leur faire apparaître du contenu pertinent comme les rendez-vous du calendrier ou les tâches.

Des nombres presque égaux – 24% et 22% ont déclaré qu’ils étaient les plus intéressés par la Ring Always Home Cam et l’Amazon Astro. Le premier appareil a été taquiné lors de l’événement de l’année dernière et est un drone à caméra volante qui peut patrouiller votre maison, tandis que le dernier est un tout nouvel assistant robot sur roues. Les deux sont disponibles en pré-commande en quantités limitées via un système d’invitation uniquement.

Parmi les autres produits annoncés, environ 10 % ont exprimé leur intérêt pour le thermostat intelligent Amazon. En comparaison, moins de 2% étaient enthousiasmés par le tracker de fitness Halo View ou par l’appareil interactif de vidéo, de jeu et de divertissement Amazon Glow.

Quel produit Amazon nouvellement annoncé vous intéresse le plus ?

Bien qu’il y avait de quoi être enthousiasmé, beaucoup de nos abonnés n’étaient tout simplement pas impressionnés par les annonces. Le lecteur d’AC Joeldf a fait écho à ce sentiment dominant lorsqu’il a déclaré: “Wow, je pensais que je serais le seul à ne rien voir d’intéressant, mais je ne suis apparemment pas seul après tout.”

D’autres étaient catégoriques sur le fait qu’ils n’allaient pas installer de caméras mobiles et d’appareils d’écoute dans leurs maisons.

Certainement pas le Roomba avec un Echo collé dessus. – James Wyman (@jaswyman) 29 septembre 2021

Malgré ces fortes réactions, cependant, l’événement a suscité beaucoup d’intérêt. Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes impatients de mettre certains de ces nouveaux produits entre nos mains pour les tester.

Notre sondage est maintenant fermé, mais nous en aurons un autre ce week-end. Alors soyez à l’affût et partagez votre voix avec la famille AC !

