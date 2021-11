L’éclairage de l’arbre de Noël de la Maison Blanche coûtera 139 000 $: rapport

C’est la saison des dons – les contribuables sont donc invités à débourser 139 000 $ pour couvrir les coûts du premier éclairage national de l’arbre de Noël du président Biden.

Le National Park Service paie le prix fort à une entreprise de l’Ohio qui a localisé, transporté et transplanté l’arbre de cette année juste à l’extérieur de la Maison Blanche, a rapporté samedi TMZ, citant des documents fédéraux.

Dans ce qui ne peut être décrit que comme un miracle des vacances, le prix est légèrement moins cher que les 160 000 $ et plus que le gouvernement fédéral a payés en 2019 pour le dernier éclairage de l’arbre national pré-pandémique, sous l’ancien président Trump.

Une cérémonie virtuelle d’éclairage d’arbres a eu lieu en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral abandonne 171 000 $ supplémentaires pour le « soutien à l’événement » pour les festivités nationales d’éclairage des arbres de Noël 2021, qui comprendront un public en direct, selon TMZ.

La Première Dame Jill Biden reçoit l’arbre de Noël de la Maison Blanche en sapin Fraser de 18 1/2 pieds au portique nord de la Maison Blanche le 22 novembre.REUTERS

La cérémonie officielle et l’éclairage sont prévus pour le 2 décembre. LL Cool J sera l’hôte et mettra en vedette de la musique de vacances de Patti LaBelle, Billy Porter, Chris Stapleton et d’autres artistes.