L’éclairage de secours V16 recommandé par la DGT à petit prix chez LIDL | La vie

Comme vous le savez bien, le triangle d’urgence va disparaître, son substitut étant une lumière LED haute puissance qui a une bien meilleure apparence que les triangles et qui ne met pas en danger la vie des conducteurs.

La DGT modifie de nombreuses réglementations routières qui nous accompagnaient jusqu’à présent depuis des décennies sans perturbations, mais des progrès sont à venir pour tous et dans tous les secteurs, heureusement.

C’est maintenant au tour des triangles de voiture, un élément obligatoire que nous devons tous emporter dans notre véhicule en cas d’accident, car il permet au conducteur de faire savoir au reste des voitures que leur véhicule est arrêté sur l’épaule en raison à une panne et que, par conséquent, ils doivent être prudents.

Et, comme cela nous arrivera à tous à un moment de notre vie, il est temps de les retirer pour une solution plus pratique, visible et sûre: l’éclairage de secours V16.

La DGT a déjà mis en place cet éclairage de secours qui se place sur le capot de la voiture juste en sortant le bras de la fenêtre, et depuis ce mois de juillet c’est un élément volontaire qui supprime l’obligation de porter le triangle par dessus.

Maintenant, Si vous avez des feux de secours V16 vous pouvez les utiliser en cas de panne ou d’accident et la DGT ne pourra rien vous dire. Ce sera déjà en 2026 quand les feux seront obligatoires et non facultatifs, comme ils le sont actuellement.

Eh bien, pour tous ceux qui en ont entendu parler ou qui n’ont pas eu le temps d’aller en acheter, LIDL propose un éclairage de secours V16 de la marque Osram pour seulement 15,99 euros.

La lumière arrive Homologué par la DGT, donc c’est officiel, il fonctionne sur pile et vient de chez soi avec une pile 9V nous n’avons donc rien à acheter chez vous d’abord. C’est pour le mettre dans la voiture et travailler.

Ont une puissance de 140 lumens, vous permettant de le voir à un kilomètre de distance, Il a une certification de protection IP54, il peut donc être utilisé par temps de pluie et ne pèse que 158 grammes, parfait pour qu’une fois que nous le collions avec l’aimant à la voiture, il ne bouge pas.