L’éclaireur d’Arsenal qui a découvert Jack Wilshere dit que la star actuelle de l’académie, Charlie Patino, est “le meilleur enfant que j’aie jamais vu” alors qu’un jeune de 17 ans se rapproche de ses débuts seniors

Arsenal est réputé pour avoir amené une impressionnante récolte de jeunes depuis l’époque d’Arsène Wenger, mais un nouveau diplômé pourrait être sur le point de dépasser le lot.

Les goûts de Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe se sont récemment fait un nom comme deux des meilleurs jeunes talents d’Angleterre, tandis que Jack Wilshere a également séduit le pays et Cesc Fabregas a fait ses débuts seniors par le club.

Wilshere et Fabregas étaient des stars d’Arsenal en 2008

Malgré les choses qui vont loin pour le moment pour les Gunners, qui connaissent leur pire départ en championnat – assis au bas du tableau avec zéro but et zéro point après trois matchs – il semble que l’avenir pourrait être prometteur.

Une injection de jeunesse peut être sur le point d’égayer le terrain d’entraînement, et il y aura bientôt un nom qui apparaîtra bientôt que vous devriez certainement prendre note.

Charlie Patino devrait être intégré à la première équipe d’Arsenal, rejoignant la paire de collègues de l’académie James Olayinka et Tim Akinola.

Mais contrairement à ses collègues, le milieu de terrain Patino a déjà reçu la plus haute facturation, étant surnommé le plus grand talent du club pour son âge par le même homme qui a découvert Wilshere en tant que jeune joueur.

Le milieu de terrain Patino est considéré comme une future superstar du jeu

Wilshere est devenu le plus jeune débutant d’Arsenal à l’âge de 16 ans et 256 jours, pour en faire 197 pour le club du nord de Londres.

Et il semble qu’ils aient trouvé un autre joyau à Patino qui a été repéré pour la première fois par un autre éclaireur d’Arsenal, Brian Stapleton, à l’âge de 11 ans.

“De toutes les années où j’ai été recruteur, c’est le meilleur enfant que j’aie jamais vu”, a déclaré Stapleton, qui s’est assuré que les Gunners signent Patino après l’avoir vu jouer pour Luton Town.

« J’ai eu un tuyau sur Charlie d’un gars, alors je suis allé là-bas et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il avait 11 ans et je pense qu’il jouait dans les moins de 13 ans, et j’étais comme « wow ».

« Sa première touche était incroyable, sa vision, sa conscience de l’espace. Il était bien au-dessus de ses années, il était sur une autre planète que n’importe qui d’autre sur le terrain.

“J’ai téléphoné à mon chef de département à Arsenal à l’époque, Sean O’Connor. Il m’a demandé ce que je pensais et j’ai dit : ‘Eh bien, je ne reviendrai plus. Je n’ai plus besoin d’en voir, vous devez signer ce gamin tout de suite.

Charlie Patino est pressenti pour un avenir radieux à Arsenal

Stapleton a ajouté : « Sean O’Connor a découvert Jack Wilshere et il m’a dit que Charlie était le meilleur joueur qui ait jamais franchi les portes de Hale End.

“Le gamin a tellement de potentiel, mais il n’est pas encore là.”

Aujourd’hui âgé de 17 ans, Patino a joué pour Arsenal lors de sa victoire 4-0 à huis clos contre Brentford, et pourrait voir sa première chance d’équipe se présenter contre l’AFC Wimbledon lors de la Coupe Carabao plus tard ce mois-ci.

Mais il n’y a pas que les éclaireurs qui sont convaincus, ce sont aussi ses coéquipiers.

Reiss Nelson a republié mercredi une photo Instagram de Patino, avec la simple légende “Rappelez-vous le nom”.

Patino, qui a déjà un accord de sponsoring avec Nike, a rejoint Arsenal en 2015 malgré l’intérêt de Manchester City, Chelsea et Tottenham.

Le milieu de terrain né à Londres a des racines espagnoles de son père, et elles se reflètent dans son jeu, ce qui lui vaut des comparaisons précoces avec Andres Iniesta.

C’est une star espagnole différente sur laquelle Patino modèle son jeu, cependant, et les fans des Gunners seront ravis de voir.

Santi Cazorla a été un favori des fans dans tous les clubs pour lesquels il a joué, y compris Arsenal

“En grandissant, j’adorais Santi Cazorla en tant que joueur”, a déclaré Patino. « Cesc Fabregas et Mikel Arteta faisaient également partie de mes favoris.

“Mais il y a quelque chose à propos de Santi pour moi et les qualités qu’il avait – il était autre chose.”

Patino a été régulièrement invité à s’entraîner avec l’équipe première la saison dernière, et avec plus d’opportunités se présentant cette campagne, il pourrait enfin être la bonne nouvelle que les fans d’Arsenal attendaient.

