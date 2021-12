L’éclat de Keanu Reeves dans les jeux est à couper le souffle

Keanu Reeves semble toujours occupé. S’il ne déchire pas les rues en tant qu’IA mort dans Cyberpunk 2077, il sauve des chiots en tant que John Wick ou brise les réalités dans The Matrix. Nous l’avons vu autour des jeux vidéo depuis longtemps, et il ne fait que devenir plus détaillé à chaque entrée.

L’une des premières fois où Keanu Reeves est apparu dans un jeu était dans The Matrix: Path of Neo, le deuxième jeu basé sur les événements de la trilogie cinématographique qui cette fois vous permet de jouer en tant que protagoniste principal. Il lui a fallu beaucoup plus de temps pour réapparaître, avec sa ressemblance utilisée dans John Wick Hex de Bithell Games et apparaissant comme l’assassin de Fortnite en tant que skin.

Cyberpunk 2077 mettait en vedette Keanu Reeves, l’acteur exprimant Johnny Silverhand (qui a également utilisé son image). Mais plus de 16 ans plus tard, Reeves est de retour dans un jeu en tant que Neo, cette fois semblant incroyablement réaliste grâce à Unreal Engine 5.

Le jeu (ou l’expérience), The Matrix Awakens, est en téléchargement maintenant, mais ne sortira officiellement que plus tard cette semaine, le 9 décembre. Le jeu va probablement être étroitement lié au quatrième film imminent, The Matrix: Resurrections . La bande-annonce finale du film est également sortie aujourd’hui.