L’éclat de Steve Winwood en 20 chansons

Le toujours plus jeune Steve Winwood, né le 12 mai 1948, est à l’honneur. Nous célébrons le grand chanteur, claviériste, écrivain et producteur avec notre Steve Winwood en 20 chansons playlist.

Une vingtaine de sélections à peine peuvent bien sûr rendre justice à un demi-siècle extraordinaire et plus à la pointe de la scène musicale, à la fois en Grande-Bretagne et dans le monde. Nous sommes convaincus qu’il servira d’échantillonneur de ses succès incontournables et de ses principaux albums à partir desquels explorer davantage sa carrière unique.

On commence avec l’adolescent Stevie en 1965, au chant et à l’orgue avec le Spencer Davis Group. Le groupe s’était formé à Birmingham alors qu’il avait à peine 15 ans, et il avait souvent du mal à être admis aux propres concerts du groupe à cause de ses jeunes années. Mais il n’y avait rien de vert dans ses performances sur «Every Little Bit Hurts», leur reprise de Brenda Holloway‘s Motown tearjerker de l’année précédente, ou leur percée n ° 1 britannique «Keep On Running».

Winwood a ajouté plus loin au catalogue du groupe de succès distinctifs avec les irrésistibles «Gimme Some Lovin» »et« I’m A Man ». Mais avant cela, il a pris du temps pour le premier de ses innombrables groupes dissidents, projets parallèles et collaborations qui ont toujours éclairé son approche. En 1966, il s’associe à Eric Clapton pour son éphémère «supergroupe» d’aficionados de blues Powerhouse. Il comprenait également Jack Bruce, compatriotes membres de SDG Pete York, Paul Jones et Ben Palmer.

Lorsque Steve a appelé du temps sur son mandat avec Davis, il a immédiatement trouvé une nouvelle veine riche de créativité. Avec l’album rock expérimental de plus en plus mis en avant, Circulation (mettant également en vedette son ami de longue date Jim Capaldi, Dave Mason et Chris Wood) sont devenus des créateurs de goût instantanés.

Le groupe pourrait se tourner vers des singles à succès pop pour la radio tels que «Paper Sun» et vers le style novateur et alternatif de morceaux tels que «Dear Mr. Fantasy». Puis vint un autre changement, alors que Steve passait de sa première ère avec Traffic à un autre paramètre de supergroupe avec Blind Faith.

Retrouver ici Clapton dans un line-up dynamique avec Boulanger au gingembre et Ric Grech, le groupe a sorti un album éponyme historique à l’été 1969, ce qui malheureusement s’est avéré être leur seule sortie. Mais il vit dans la mémoire de millions d’admirateurs avec sa combinaison de styles rock, folk, blues et rock’n’roll, sur des chansons comme l’ouverture de Winwood «Had To Cry Today» et «Can’t Find My Way Home». ”

Winwood est ensuite revenu à Traffic pour quelques années plus fructueuses, représenté ici par les albums de John Barleycorn Must Die et The Low Spark Of High Heeled Boys. Après la dissolution du groupe en 1974, Steve fait à nouveau un détour pour travailler avec, entre autres, le compositeur japonais Stomu Yamashta, sur l’album de 1976 Go.

Le fait que Winwood ait retardé ses débuts officiels en tant qu’artiste solo jusqu’en 1977 témoigne de l’idée qu’il a toujours placé la validité musicale bien au-dessus de la célébrité personnelle. Cet album éponyme d’Island Records, qui contenait “Time Is Running Out”, a testé les eaux pour les triomphes ultérieurs d’Arc Of A Diver et de Talking Back To The Night, et sur les années multi-millions de ventes, favorables à MTV de Back In The High Life et Roll With It.

Des années plus récentes ont vu Winwood poursuivre son rythme de travail prolifique, à la fois en studio et sur scène. Nous terminons notre playlist avec une autre belle collaboration Winwood-Clapton, «Dirty City», de l’album Nine Lives de Steve en 2008. 2017 a apporté l’excellent double album Greatest Hits Live, un rappel approprié de son catalogue, de sa capacité émouvante à le faire vivre sur scène et du fait qu’il y a plus de grandes choses à venir de lui.

Écoutez le meilleur de Steve Winwood sur Apple Music et Spotify.