Leclerc a eu «l’un de mes meilleurs disques à part le premier tour» · .

Charles Leclerc a déclaré que terminer septième du Grand Prix de Styrie était un résultat « doux-amer » après que sa collision dans le premier tour avec Pierre Gasly l’ait forcé à changer son aileron avant.

Bien qu’il ait terminé dans la même position qu’il a commencé, Leclerc a dû se battre après un arrêt au stand imprévu après avoir coupé l’AlphaTauri de Gasly en course pour tourner deux, cassant son aileron avant.

Leclerc a déploré le contact du premier tour qui a compromis son après-midi. “C’est définitivement un sentiment doux-amer, parce que si vous quittez le premier tour, je classe cette performance comme l’une de mes meilleures”, a-t-il déclaré.

« Eh bien, d’abord grâce à la voiture, évidemment. Mais il y avait aussi beaucoup de dépassements. Nous n’avons pas perdu beaucoup de temps dans la circulation. Et c’était juste une course amusante. Je ne regardais pas beaucoup mes rétroviseurs, je me concentrais davantage sur ce qui m’attendait. Et c’était une bonne sensation à partir du deuxième tour.

Après avoir remplacé son aileron avant, Leclerc a effectué une série de passes dans les virages trois et quatre alors qu’il récupérait sur le terrain, établissant un nouveau contact avec Kimi Raikkonen et Fernando Alonso dans le processus.

« Le virage quatre aujourd’hui a été une bonne occasion de doubler pour moi », a déclaré Leclerc. « J’ai saisi toutes les opportunités que j’ai eues.

« En fait, je n’ai ressenti aucun contact avec Kimi. En fait, j’ai appris juste avant que nous avions touché Kimi, mais je n’ai rien senti dans la voiture.

« J’ai senti le contact avec Fernando et j’ai parlé avec Fernando à la fin de la course et il m’a dit qu’il avait un peu bloqué ses roues avant et latérales et s’était un peu trompé et pensait que nous allions tomber. Mais, heureusement pour nous deux, nous avons réussi à prendre le virage. Tous les mouvements étaient à la limite. Mais j’ai dû prendre des risques évidemment après le premier tour, car nous avions perdu tellement de temps que j’ai dû traverser ce trafic le plus rapidement possible.

Contrairement aux performances désastreuses de son équipe Ferrari le week-end dernier au Grand Prix de France, Leclerc a pu se frayer un chemin à travers le peloton pour revenir à la septième place sous le drapeau à damier.

« C’est définitivement le résultat du travail acharné que l’équipe a fait entre ces deux courses. C’est certainement en partie grâce au gros travail qui a été fait et ce sont aussi en partie les caractéristiques de la piste et de la voiture qui semblent bien convenir pour ce week-end. Nous continuerons à travailler très dur pour essayer de comprendre exactement ce que nous avons bien fait aujourd’hui pour essayer de reproduire ce type de performance plus souvent à l’avenir.

