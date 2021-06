Leclerc a reculé avant que Hamilton ne le dépasse pour la tête · .

in

Charles Leclerc a révélé qu’il avait perdu la tête du Grand Prix d’Azerbaïdjan face à Lewis Hamilton après avoir reculé parce qu’il avait coupé un coin.

Le pilote Ferrari a mené les premiers tours de la course de dimanche depuis la pole position, mais a été dépassé par Hamilton au début du troisième tour. Leclerc a révélé qu’il avait ralenti intentionnellement après avoir coupé un virage en raison de débris sur le circuit.

« Il y avait comme une partie d’arbre au milieu du virage 15, a expliqué Leclerc. “Et là, j’ai effectivement perdu pas mal de temps parce que j’ai coupé la piste.”

Hamilton, suivant de près, n’a pas coupé le coin. Leclerc craignait d’être pénalisé pour avoir quitté la piste et pris l’avantage s’il ne ralentissait pas.

« J’étais un peu inquiet de gagner du temps sur Lewis derrière, cela n’avait pas coupé la piste. Alors j’ai ralenti et il m’a dépassé.

La perte de cette position au profit de Hamilton a déclenché un effet domino pour Leclerc, qui a été dépassé par les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez peu de temps après.

“À partir de là, c’était assez difficile parce que j’étais derrière Lewis, dans l’air sale, [and] J’ai eu un peu de mal », a déclaré Leclerc. “Dès que j’ai perdu, le DRS Max m’a dépassé et alors vous êtes juste dans un cercle vicieux qui est très difficile parce que j’avais des voitures tout autour de moi qui avaient un peu plus de rythme que moi.”

Leclerc, qui a terminé quatrième, a déclaré qu’il était inévitable que les pilotes Mercedes et Red Bull le dépassent.

« J’ai eu un peu de mal, puis j’ai repris un peu de rythme, mais ensuite nous avons décidé de nous arrêter tôt pour chausser ces pneus durs. Mais il n’y avait rien d’inattendu dans ces premiers tours car nous nous attendions à ce que Mercedes et Red Bull soient un peu plus forts de toute façon.”

