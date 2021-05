Leclerc arrache la pole malgré un crash tardif

Charles Leclerc a décroché une pole position choc avant son Grand Prix à domicile, malgré avoir mis sa Ferrari dans le mur lors de son dernier tour de piste.

Le pilote monégasque a battu Max Verstappen et Valtteri Bottas avec un 1.10.346, mais a confié à son équipe une lourde tâche de préparer sa SF21 pour la course après avoir heurté le mur de front à la sortie de la section piscine.

Verstappen et Bottas s’étaient améliorés dans le premier secteur de leurs tours de vol respectifs, mais n’ont pas été en mesure de faire un meilleur temps en raison des drapeaux rouges signalés après le crash de Leclerc.

Ce n’est pas votre moment de pole position quotidien 🤯 # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/yyYPjn7Nwn – Formule 1 (@ F1) 22 mai 2021

Carlos Sainz avait cherché la pole position mais devra se contenter de la quatrième place, Lando Norris et Pierre Gasly étant tous deux très impressionnants respectivement cinquième et sixième.

Le leader du championnat, Lewis Hamilton, lancera une 7e surprise surprise, lui demandant de ne pas perdre du terrain face à Verstappen dans leur bataille en tête du classement des pilotes.

S’adressant à Sky Sports F1 après les qualifications, Leclerc a déclaré: «C’est dommage de finir dans le mur, ce n’est pas la même chose mais je suis incroyablement content de mon tour.

«Je n’ai pas fait un très bon premier virage, mais dans les deuxième et troisième secteurs, j’ai réussi. Juste très, très heureux d’être en pole car il était très difficile de me gérer mentalement après Q2.

«Je pouvais sentir que j’étais assez ému dans la voiture – maintenant c’est la Q3, maintenant il est temps de tout mettre en place. J’ai réussi à le faire et je suis incroyablement heureux.

«C’est demain que nous marquons des points mais nous sommes incroyablement surpris d’être en pole et quatrième place (Carlos Sainz) pour la course de demain. Je suis inquiet d’une pénalité [for the gear box]. J’ai toujours été très malchanceux ici, alors attendons de voir. “

Verstappen, qui partira deuxième, a ajouté: «C’est dommage d’avoir le drapeau rouge. Je me sentais vraiment à l’aise. Personne ne faisait les premiers tours, nous prévoyions de faire deux tours et le troisième le plus rapide, mais le drapeau rouge a gâché les chances de pole.

«Néanmoins, un bon week-end et nous nous sommes bien remis de jeudi donc pas trop mal. Bien sûr, il est facile d’avoir un drapeau rouge, mais on ne s’y attend pas et c’est juste dommage qu’il y ait eu un drapeau rouge.

Bottas a fait du bon travail en partant troisième et a déclaré par la suite: «C’était décevant de ne pas avoir eu ma dernière course. C’est comme ça parfois.

«J’ai tout laissé là-bas pour le dernier. La première manche n’était pas suffisante pour la pole mais je me sentais bien après la seconde manche. Je suis vidé.

«Je pense que nous avons bien progressé avec la voiture tout au long du week-end, certainement plus heureux avec elle tout au long des qualifications. Nous ferons tout ce que nous pouvons demain. C’est Monaco, tout peut arriver.

Sebastian Vettel a fait du très bon travail en partant en P8, devant le Red Bull Sergio Perez en neuvième et Antonio Giovinazzi en 10e.

Esteban Ocon a raté de peu une place en Q3, à moins d’un dixième à la dérive de Giovinazzi, qui a fait partie du top 10 des tirs au but pour Alfa Romeo.

Daniel Ricciardo a été un 12e décevant pour McLaren, le double polaire de Monaco presque six dixièmes plus lent que son coéquipier Norris.

Lance Stroll a terminé 13e pour Aston Martin, battu par Vettel en qualifications pour la deuxième fois cette saison, tandis que Raikkonen devrait commencer le Grand Prix de dimanche en 14e.

George Russell s’est qualifié 15e après une autre apparition en Q2 mais n’a pas tout à fait le rythme pour se hisser plus haut dans la grille.

Fernando Alonso a été la victime de choc de la Q1, surqualifié une fois de plus par son coéquipier Esteban Ocon car l’Espagnol n’a pu réussir que 17e avec un 1.12.205.

Yuki Tsunoda partira juste devant le double champion du monde du 16e, après avoir raté une place en Q2 à seulement 0,018 seconde de Vettel.

Nicholas Latifi a pu se qualifier après sa chute en FP3 mais n’a pu gérer que le 18e plus rapide, avec Nikita Mazepin le plus lent des pilotes capable de fixer un temps.

Mick Schumacher n’a pas participé en raison des dommages subis par son Haas en FP3, mais sera autorisé à prendre le départ de la course.

