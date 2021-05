Leclerc: Ça a l’air un peu trop beau pour le croire

Le héros local Charles Leclerc n’a pas tardé à minimiser les perspectives de Ferrari avant son week-end du Grand Prix de Monaco à domicile, tandis que d’autres en parlent après une bonne première journée d’entraînement pour les Reds.

Le joueur de 23 ans a dirigé le FP2 de jeudi dans les rues sinueuses de la ville alors que l’équipe la plus ancienne et la plus glamour de Formule 1, sans victoire la saison dernière dans sa pire campagne depuis 40 ans, est devenue davantage une menace pour Mercedes et Red Bull.

“Ça a l’air bien, mais pour l’instant ça a l’air un peu trop beau pour le croire”, a déclaré Leclerc, toujours méfiant face à la tentation du destin, après avoir terminé la deuxième séance un-deux avec son coéquipier espagnol Carlos Sainz.

“Il y a encore un peu de marge, mais d’un autre côté, je suis sûr que Mercedes et Red Bull ont plus de marge que nous, donc nous ne devrions pas trop nous laisser emporter.”

Sainz s’est montré moins prudent: «Nous avons certainement l’air très proche d’être une véritable menace», a déclaré l’Espagnol, qui n’a jamais terminé en dehors des points à Monaco.

Un top 10 pour Leclerc ferait de lui le premier Monégasque à marquer à domicile depuis Louis Chiron en 1950, et il y aura une foule de 7500 personnes en direct pour le voir.

Le septième champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton, a terminé troisième et Max Verstappen de Red Bull, son plus proche rival au titre, quatrième sur les feuilles de temps de jeudi, les deux prenant note de la résurgence rouge.

Hamilton et Verstappen sont les seuls pilotes à avoir terminé dans les deux premiers cette saison. Le champion a une fiche de 3-1 sur les victoires, le Néerlandais de 23 ans 3-1 sur la deuxième place.

Jenson Button, le champion du monde 2009, a qualifié Monaco de «victoire incontournable» pour Verstappen, mais il reste 19 courses à disputer et seulement 14 points séparent la paire. La réponse de Verstappen a été de dire que chaque course était une victoire incontournable.

Cela dit, une quatrième victoire en cinq pour Hamilton – qui a besoin de deux autres pour une carrière de 100 après avoir déjà atteint un siècle de pôles – commencerait à ressembler beaucoup à la même vieille histoire.

La position sur la piste est tout sur le tracé étroit et impitoyable de Monaco où les dépassements sont plus difficiles que presque partout ailleurs, et les qualifications de samedi seront la clé.

Avoir une Ferrari au premier rang pimenterait certainement les choses.

Leclerc s’est écrasé lors de ses deux précédentes apparitions à Monaco en Formule 1, la course de l’année dernière étant annulée en raison du COVID-19, mais 2021 pourrait être l’année où il rencontrera enfin le prince sur le podium.

Red Bull a un solide bilan à Monaco, Daniel Ricciardo l’emportant en 2018, mais Verstappen moins.

Il a eu deux abandons en cinq départs et quatrième en 2019, après avoir terminé deuxième mais avoir été rétrogradé pour une sortie non sécurisée des stands, reste son meilleur résultat.

«Par ici, nous avons été un peu haut et bas, parfois très compétitifs et parfois un peu décalés», a-t-il déclaré.

McLaren, troisième, avec une livrée unique aux couleurs du sponsor Gulf Oil International, espère également une opportunité dans la première course de rue de Formule 1 depuis 2019.

Williams, qui n’a pas marqué depuis 31 courses consécutives, espère également tirer quelque chose du sac alors que les anciens champions célèbrent leur 750e départ. (Reportage par Alan Baldwin)