Leclerc : Carlos meilleur que moi sur les pneus et la gestion de course

Depuis que Charles Leclerc a rejoint Ferrari, il est le chouchou de l’équipe, mais avec Carlos Sainz qui l’a rejoint en 2021 et l’a battu, le Monégasque a identifié ses faiblesses face à son coéquipier.

Charles Leclerc a remplacé Kimi Raikkonen chez Ferrari avant la saison de Formule 1, le Monégasque ayant un début de rêve pour sa vie en rouge, terminant dix fois sur le podium cette saison, dont deux victoires au GP de Belgique 2019, pas d’oublier sa victoire de rêve au GP d’Italie cette année-là devant le Tifosi, après avoir repoussé de manière impressionnante une pression de longue durée, le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Leclerc a humilié son ancien quadruple champion du monde Sebastian Vettel au cours des deux saisons où ils ont partagé le garage Ferrari, l’Allemand ayant montré la porte fin 2020, après quoi il est parti chez Aston Martin.

Cependant, son nouveau coéquipier en 2021, Carlos Sainz, s’est avéré être un match pour le joueur de 24 ans, alors qu’il s’est parfaitement intégré à son rôle lors de sa première saison avec la Scuderia, marquant quatre podiums pour se hisser au cinquième rang. au Classement Pilotes, deux places devant Leclerc qui a réalisé un podium solitaire en 2021.

Leclerc a beaucoup appris de Sainz

S’adressant à Motorsport.com à propos de son expérience avec Sainz et de ce qu’il en a retiré, Leclerc a déclaré : « Nous avons beaucoup appris.

« Comme toujours, lorsque vous avez un nouveau coéquipier, vous apprenez toujours, [such as] les nouvelles façons dont Carlos aborde les week-ends de course, sa façon de travailler, son talent, sa vitesse brute aussi, la façon dont il prend les virages.

« Il a eu une année incroyable, alors il m’a évidemment beaucoup, beaucoup poussé à essayer de mieux performer à chaque course et c’est juste extrêmement intéressant », a déclaré le double vainqueur de la course.

Leclerc a ensuite identifié les points sur lesquels il devait s’améliorer par rapport à son coéquipier en déclarant: « Je pense que l’un des points forts de Carlos est peut-être la gestion de la course et la gestion des pneus, et c’était probablement ma faiblesse en 2019.

« J’ai beaucoup progressé en tant que pilote en 2020 et encore l’année dernière, et une partie de l’année dernière était grâce à Carlos », a-t-il conclu.

Traitement égal des conducteurs chez Ferrari

« En termes de pilotes, comme nous l’avons souvent dit, je pense que c’est la piste qui le dictera », a répondu Mattia Binotto à Motorsport.com sur la façon dont les pilotes seront traités.

«Je ne pense donc pas que nous ayons besoin à ce stade, et nous n’aurons certainement pas de politique, de numéro un ou de numéro deux. Nous en discuterons simplement en fonction des positions sur la piste chaque fois qu’il sera temps », a expliqué le patron de Ferrari.

Personne ne s’attendait à ce que Sainz batte Leclerc lors de leur première saison ensemble à Maranello, mais l’Espagnol a réussi cela avec une performance calme sous le radar, et il serait intéressant de surveiller comment la paire s’entend à l’avenir si l’Espagnol continue pousser le Monégasque aussi fort qu’il l’a fait en 2021, et comment ce dernier réagira à être battu sur ce qu’il doit considérer comme son propre terrain.

Rendez-vous de l’autre côté, #Tifosi 😁 En route pour un grand 2022 sur et hors piste ❤️#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/KKJ3ZXyNzY – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 31 décembre 2021