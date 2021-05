Leclerc: C’est dommage de finir dans le mur

Le Monaco Kid l’a fait! Charles Leclerc a remporté la pole position pour son Grand Prix de Monaco à domicile, mais une chute tardive pourrait signifier une pénalité de grille pour le pilote Ferrari.

Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz ont tous surpris, y compris eux-mêmes, avec leur rythme autour de Monaco qui les a placés avec Mercedes et Red Bull comme favoris de la pré-qualification.

Lors de la séance de qualification de l’après-midi en Principauté samedi, Leclerc a réalisé le tour le plus rapide avec son premier effort en Q3 mais, avec deux tours nécessaires pour extraire le maximum des pneus Pirelli, il a cherché à aller plus vite avec son dernier tir.

Mais à la sortie du complexe Piscine, la roue avant droite de sa Ferrari a coupé l’Armco, cassant la tige de chenille alors qu’elle plongeait par-dessus les bordures de saucisses et dans les barrières.

Et c’était ça. Alors que Leclerc n’irait pas plus vite, le Monégasque a terminé la séance avec une voiture froissée mais son nom était en tête des feuilles de temps. Le drapeau rouge tardif signifiait que tous ses rivaux, dont beaucoup sur des tours plus rapides, se sont vus refuser leurs meilleurs runs et ont suscité de la frustration.

Leclerc a déclaré après: «C’est dommage de finir dans le mur, ce n’est pas la même chose mais je suis incroyablement content de mon tour. Je n’ai pas fait un très bon premier virage, mais dans le deuxième et le troisième secteur, j’ai réussi. Juste très, très heureux d’être en pole car il était très difficile de me gérer mentalement après Q2.

«Je pouvais sentir que j’étais assez ému dans la voiture – maintenant c’est la Q3, maintenant il est temps de tout mettre en place. J’ai réussi à le faire et je suis incroyablement heureux.

«C’est demain que nous marquons des points mais nous sommes incroyablement surpris d’être en pole et quatrième pour la course de demain», a expliqué Leclerc en référence à son coéquipier Sainz.

Leclerc pourrait faire face à une pénalité de grille si les dommages à sa voiture nécessitent un changement de moteur ou de boîte de vitesses, ce qui le préoccupe: «Je suis inquiet d’une pénalité [for the gear box]. J’ai toujours été très malchanceux ici, alors attendons de voir. “

Quel que soit le résultat, Ferrari a trouvé une bonne forme dans les rues de Monte-Carlo, et avec une voiture décente, Leclerc est capable de livrer et son coéquipier Sainz est juste là avec lui.

La course de cette année est la 67e édition du championnat du monde de F1 et la 78e depuis le premier grand prix dans la principauté en 1929. L’annulation de l’année dernière était la première absence depuis 1954.

Pour l’occasion, Leclerc porte un casque spécial dédié à Louis Chiron, qui a remporté le Grand Prix de Monaco en 1931, avant qu’il ne fasse partie des championnats du monde de F1.

Si la boîte de vitesses de Leclerc doit effectivement être changée pour la course, il purgera une pénalité de cinq places sur la grille et Verstappen s’alignera en tête dimanche.

Rapport en cours…. (En attente du résultat du diagnostic des dommages)