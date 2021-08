Leclerc condamné à une pénalité après des dommages au moteur dans l’accident de Stroll · .

in

Charles Leclerc subira probablement une pénalité sur la grille plus tard dans la saison à la suite de l’accident du premier tour qui l’a sorti du Grand Prix de Hongrie, selon Ferrari.

L’équipe a confirmé que l’inspection du groupe motopropulseur de Leclerc après l’accident a indiqué qu’il était « irréparablement endommagé ». Leclerc a pris sa retraite après avoir été touché par derrière par Lance Stroll au premier virage et a heurté la McLaren de Daniel Ricciardo.

Les pilotes de Formule 1 sont autorisés à utiliser un maximum de trois nouvelles unités de puissance au cours de la saison de 23 courses. Le groupe motopropulseur de Leclerc était son deuxième, et comme il est maintenant peu probable qu’il termine un cycle de service complet, il devrait avoir besoin d’un quatrième groupe motopropulseur avant la fin de la saison, ce qui entraînera une pénalité de grille automatique.

“L’accident dans lequel Charles Leclerc a été une victime innocente peu après le départ du Grand Prix de Hongrie est venu au prix de lui voler la chance d’un grand résultat au Hungaroring”, a déclaré Ferrari dans un communiqué.

“Cependant, l’examen du numéro 16 SF21 effectué hier à Maranello, a révélé qu’en plus de cela, le moteur était irrémédiablement endommagé et ne pouvait plus être utilisé, suite à l’impact de l’Aston Martin de Lance Stroll.”

Les conséquences de la collision iront au-delà d’une pénalité probable, a souligné Ferrari.

“Ces dommages ont un impact financier et également des ramifications sur la course, étant donné qu’au cours des 12 week-ends de course restants cette saison, il est fort probable que l’équipe soit obligée d’installer un quatrième ICE sur le SF21 de Charles, entraînant ainsi des pénalités sur la grille.”

