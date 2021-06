Leclerc en pole à Bakou

06/05/2021

Le à 15:48 CEST

Charles Leclerc (Ferrari) Il s’élancera du haut de la grille ce dimanche (14h) au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Monégasque a réitéré la pole qu’il a réalisé il y a deux semaines à Monaco, bien qu’à cette occasion un échec de sa voiture dans le tour d’installation l’ait laissé sans courir et sans pouvoir profiter du privilège dans son pays. Cette fois, Leclerc a réalisé un bon meilleur tour (1.41.218), tandis que le reste des favoris n’a pas su tirer le meilleur parti de sa dernière tentative après l’accident subi par Tsunoda (Alpha Tauri) dans les derniers instants.

Carlos Sainz, qui a avorté sa tentative en remarquant les drapeaux rouges, a également perdu le contrôle de sa Ferrari et a fini avec l’aileron avant de sa SF21 détruit. Le Madrilène partira cinquième ce dimanche, précédé par Leclerc, Hamilton, Verstappen et Gasly, tandis que Fernando Alonso Il le fera à partir de la neuvième position.

Malgré sa frayeur ce matin lors des dernières séances d’essais libres, Verstappen a pu disputer les qualifications sans autre problème après le contre-la-montre dans le stand Red Bull. Mais l’actuel leader de la Coupe du monde a terminé la journée très bouleversé et entre jurons, après avoir vu comment l’accident de Tsunoda l’a rendu incapable de se battre pour une pole qui semblait sûre pour les Red Bull, dominants de toutes les séances libres à Bakou. Les choses ont encore empiré pour son coéquipier Sergio Pérez, qui sera relégué en septième position. Le champion Lewis Hamilton s’est « réveillé » au bon moment et a réalisé un bon temps, ce qui le laisse dans une surprenante deuxième position de départ.

Q1 : le « putain » tour 15

La première séance qualificative a commencé avec Georges Russel dans le garage Williams, espérant que ses mécaniciens auraient le temps de changer le moteur après les problèmes de perte de puissance détectés par le Britannique lors du FP3. Le drapeau rouge de l’accident Balade de Lance (Aston Martin), qui a heurté les barrières de protection dans les premières minutes, a donné du temps supplémentaire à l’équipe Russel, car la session a été interrompue pendant dix minutes.

Le “qualy” a repris avec un nouvel incident et un drapeau rouge après le très fort impact latéral de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) contre le mur. À ce stade, seules dix voitures, et parmi elles aucune Mercedes, avaient réussi à boucler un tour complet. L’extrême difficulté du circuit urbain de Bakou, notamment le freinage au virage 15, s’est une nouvelle fois manifestée dans une séance très « cahoteuse », malgré des conditions météo favorables.

Avec les voitures de Balade et Giovinazzi éliminés prématurément, les trois autres pilotes tombés dans ce tamis ont été Nicolas latifi (Williams) et les deux hommes de Haas, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Lewis Hamilton a donné un avertissement et s’est placé devant le tableau des temps (1’41 “549), devant les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, à deux et quatre dixièmes, respectivement. La direction de course a annoncé que Lando Norris il faisait l’objet d’une enquête pour non-respect de la procédure du drapeau rouge.

Q2 : Sainz et Alonso, attaquants

Avec Sainz et Alonso Au tour suivant, le Madrilène a commencé par se placer en deuxième position, parmi les Red Bulls de Perez Oui Verstappen, tandis que Ferdinand Il a signé le quatrième meilleur temps au départ.

Tous les pilotes ont pris la piste avec la gomme tendre Pirelli, confirmant que la stratégie de course de ce dimanche est de commencer par la tendre et de passer à la dure, en s’arrêtant entre les tours 11 et 15.

Verstappen a amélioré son temps pour se colorer en tête du classement, suivi de Pérez et Hamilton dans le même dixième. La session s’est également terminée brusquement, avec 1h29 à faire, après l’accident de Daniel Ricciardo au virage 3 à Bakou. La McLaren australienne est sortie avec Sebastian Vettel (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) et George Russell (Williams). Les deux représentants espagnols, Carlos Sainz et Fernando Alonso sont entrés dans la lutte pour la pole dans la Q3 décisive.