Leclerc et Sainz excités avec un doublé Ferrari à Monaco

20/05/2021

Deux ans plus tard, les moteurs ont de nouveau rugi ce jeudi dans les rues de la Principauté de Monaco, scène du cinquième grand prix de la saison 2021. La pandémie a forcé la suspension en 2020 de l’événement le plus emblématique du calendrier de Formule 1, qui revient désormais avec plus d’incitations que jamais, à commencer par le pouls intense que les hommes de Mercedes et Red Settle Bull, Lewis Hamilton et Max Verstappen, séparés par 14 points au classement de la Coupe du monde. Mais il y a aussi un plus d’émotion pour les fans espagnols, qui pour la première fois peuvent voir Carlos Sainz conduire la Ferrari à la limite et un Fernando Alonso qui, à son retour dans la course dans laquelle il a gagné en 2006 et 2007, a commencé avec une frayeur, cassant l’aile de son Alpine après avoir heurté le garde-corps lors de la séance du matin.

La réduction du temps alloué aux premiers essais libres à Monaco (de 90 à 60 minutes par séance), a particulièrement compliqué le travail des jeunes débutants en F1, qui cette année sont les Japonais. Yuki Tsunoda, l’Allemand Mick Schumacher et la Russe Nikita Mazepin, mais aussi un vétéran comme Ferdinand, qui après avoir été deux ans sans conduire une F1 n’a évolué avec l’A521 que depuis deux mois.

Le cavalier à domicile, le Monégasque Charles Leclerc arrive prêt à se montrer et à profiter au maximum de sa SF21. Dans la matinée, la boîte Ferrari a travaillé pour résoudre un défaut dans la boîte de vitesses, qui a empêché le partenaire de Sainz sortir pour tirer en free 1, mais dans la séance de l’après-midi, Leclerc l’a rattrapé en menant le tableau des temps (1.11.684) jusqu’à la fin, devant Sainz, qui a terminé à 1 dixième.

Sans doute, même si cela n’a pas de valeur déterminante dans le résultat final du grand prix, voir les deux Ferrari commander le classement a été un regain de moral pour ceux de Maranello, dont la dernière victoire à Monaco remonte à 2017. Sebastian vettel. Leclerc et Sainz sont très à l’aise et l’ont montré au premier contact, laissant derrière eux Hamilton et Verstappen, tous deux à moins de 3 dixièmes. Par ailleurs, la position des deux Alfa Romeo, avec Giovinazzi 9e et Raikkonen 10e, confirme les bonnes performances du moteur Ferrari. Dans tous les cas, il faudra attendre les qualifications de samedi pour savoir si c’est un mirage ou si la Scudería est vraiment capable d’opter pour le podium en course.

Lorsqu’il ne restait que quelques minutes pour aller à la fin de la session, Mick Schumacher a provoqué un drapeau jaune dans les deux premiers secteurs pour un contact avec le mur de Massenet. Le jaune a conduit à un drapeau rouge et la session s’est terminée prématurément.

La peur du matin d’Alonso

Le plus rapide sur la piste demain, avec un temps printanier (20 ° dans l’environnement et 36 ° dans l’asphalte) a été le Red Bull de Checo Pérez, mais Sainz a déjà placé sa Ferrari à la deuxième place, devant Verstappen. ETl Le Néerlandais a réalisé son temps (1.12.6) avec le poulie moyen Pirelli, tandis que le Mexicain l’a surpassé de 1 dixième et a terminé premier en Free 1 avec le pneu tendre et un record de 1.12.4. Sainz a donné un premier avertissement avec le caoutchouc moyen.

Pierre Gasly a terminé quatrième avec l’Alpha Tauri, devant la Mercedes de Hamilton et Bottas, qui pour le moment cachent leurs armes. Plus loin en arrière, par une matinée mouvementée, c’est fini Alonso (13e). Dans l’après-midi, l’Asturien a amélioré ses sensations et a terminé 12e, devant son coéquipier. Ou avec (14e), même si les deux Alpines ne semblent pas, pour l’instant, en mesure d’aspirer au Q3 en Principauté.

Il faut se rappeler qu’à Monaco, il n’y a pas de programme de compétition de F1 le vendredi et qu’après ce jeudi, les voitures se “ reposeront ” jusqu’à samedi, date à laquelle se joueront les troisièmes essais libres et qualifications pour décider qui prend la pole position dans un circuit de qu’il est presque impossible de dépasser et en tête de départ, cela équivaut à près d’une demi-victoire.

GP de Monaco, pratique 2:

1 Charles Leclerc (Ferrari) 1’11 “684

2 Carlos Sainz (Ferrari) à 0 “112

3 Lewis Hamilton (Mercedes) à 0 “390

4 Max Verstappen (Red Bull) à 0 “397

5 Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “423

6 Lando Norris (McLaren) à 0 “695

7 Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0 “814

8 Sergio Pérez (Red Bull à 1 “024

9 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) à 1 “062

10 Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1 “298

11 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) à 1 “381

12 Fernando Alonso (Alpine) à 1 “491

13 Lance Stroll (Aston Martin) à 1 “511

14 Esteban Ocon (Alpine) à 1 “515

15 Daniel Ricciardo (McLaren) à 1 “573

16 George Russell (Williams) à 1 “825

17 Nicholas Latifi (Williams) à 1 “909

18 Nikita Mazepin (Haas) à 2 “316

19 Mick Schumacher (Haas) à 2 “732

20 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 3 “145

Gratuit 1:

1 Sergio Pérez (Red Bull) 1’12 “487

2 Carlos Sainz (Ferrari) à 0 “119

3 Max Verstappen (Red Bull) à 00 “161

4 Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0 “442

5 Lewis Hamilton (Mercedes) à 0 “508

6 Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “644

7 Lando Norris (McLaren) à 0 “749

8 Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1 “245

9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 1 “259

10 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) à 1 “594

11 Lance Stroll (Aston Martin) à 1 “603

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) à 1 “619

13 Fernando Alonso (Alpine) à 1 “718

14 Nicholas Latifi (Williams) à 1 “781

15 Daniel Ricciardo (McLaren) à 1 “794

16 Esteban Ocon (Alpine) à 1 “833

17 Nikita Mazepin (Haas) à 2 “129

18 Mick Schumacher (Haas) à 2 “314

19 George Russell (Williams) à 2 “353

20 Charles Leclerc (Ferrari) à 7 “131