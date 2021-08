Leclerc évite un accident dans le cadre des “essais libres” · .

in

Charles Leclerc a minimisé la chute qui a réduit sa course au début de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Belgique.

Le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa voiture en traversant Les Combes, écrasant le mur avec son pneu avant gauche et se retrouvant dans les graviers. Sa Ferrari n’est pas allée plus loin et il a terminé la séance d’essais de l’après-midi au 18e rang.

Leclerc a déclaré que ce fut une “journée très difficile pour tout le monde à cause des conditions”. De brèves averses de pluie occasionnelles conçues pour des conditions de piste changeantes à Spa. “Mais nous avons une nuit pour travailler sur la voiture pour revenir plus fort demain.”

“Évidemment, je préférerais ne pas finir la journée dans le mur aujourd’hui, mais cela fait partie des essais libres”, a-t-il ajouté. “J’essaierai de ne pas refaire les erreurs plus tard.”

Ferrari a déjà eu plusieurs accidents cette année. Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a estimé le coût des dommages avant les vacances d’été à 2,1 millions de livres sterling.

Leclerc a semblé rapide dans la Ferrari lors de la séance du matin, établissant le quatrième temps le plus rapide. “C’était plutôt bien, mais P2 ne se sentait pas bien”, a-t-il déclaré. « Nous devons donc comprendre parce que nous n’avons pas beaucoup changé sur la voiture, donc il y a certainement beaucoup à comprendre et j’espère que nous ferons un assez bon travail.

“Mais je suis convaincu que nous serons en mesure de faire un assez bon travail pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné en FP2 pour être meilleurs demain.”

