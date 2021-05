Leclerc: J’ai changé d’approche depuis Portimão

Charles Leclerc a donné à Tifosi des raisons de sourire après avoir signé le troisième temps le plus rapide lors de la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Espagne 2021, Ferrari bénéficiant d’un solide vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Alors que l’absence de Red Bull de tours chauds pendant la séance de l’après-midi, a peut-être flatté les Reds, mais l’heure de grande écoute de Leclerc n’était qu’un dixième et demi de moins que l’effort de Lewis Hamilton en tête de feuille de temps, ce qui suggère qu’il y a du punch dans le package.

Leclerc a résumé sa journée dans le rapport d’équipe: «Nous avons passé une bonne journée sans encombre. J’ai un peu changé mon approche depuis Portimão. Après chaque week-end, j’essaie d’analyser les domaines où je dois m’améliorer. Jusqu’à présent, je conduis beaucoup mieux et je me sens bien avec la voiture, donc je suis plutôt content.

«L’année dernière, nous avons beaucoup lutté ici, et cette année, la voiture se sent beaucoup mieux. C’est génial pour toute l’équipe, en particulier pour ceux de l’usine qui travaillent si dur et peuvent voir que cela porte ses fruits en regardant les chiffres. Cela nous motive tous.

“[Saturday] sera important pour les qualifications sur cette piste. S’il y a une belle surprise, alors ce sera la bienvenue, mais je pense que l’objectif est d’être juste derrière les premiers », a ajouté Leclerc.

De l’autre côté du garage, Carlos Sainz n’a pas pu retrouver le même rythme que son coéquipier trouvé dans la strophe de l’après-midi, il était trois dixièmes et demi de moins. Il a rapporté à la fin de la journée: «Ce fut une journée encourageante pour nous. Dès le FP1, nous avons vu que la piste avait beaucoup d’adhérence, ce qui a contribué à l’équilibre général de la voiture.

«Cependant, au FP2, l’équilibre a un peu changé par rapport à ce que je recherchais, en particulier pour le dernier secteur. Espérons que nous pourrons continuer à travailler et à creuser et à tout mettre en place pour les qualifications de demain.

Atteindre la Q3 ne sera pas facile, car nous nous attendons à ce que trois ou quatre voitures soient dans le même dixième, nous devons donc nous assurer d’être aussi préparés que possible », a ajouté l’Espagnol.

La difficulté de travailler dans le midpack signifie qu’un dixième ici ou là et sera finalement la différence de qualification entre le passage de Q3 à Q2 et, bien sûr, Q2 à Q3.

Maintenant, Ferrari verra s’ils peuvent traduire leur forme de vendredi en positions significatives sur la grille pour la course de Barcelone dimanche.