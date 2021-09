Leclerc : je suis content pour l’équipe et Carlos

in





Charles Leclerc allait toujours être en retrait lors du Grand Prix de Russie 2021 de cette semaine, car Ferrari a décidé de lui donner le groupe motopropulseur nouvellement mis à jour à Sotchi.

Cela signifiait, naturellement, que Leclerc devra partir du fond de la grille après avoir purgé sa pénalité de grille, mais avec une unité de puissance fraîche et améliorée, il pourrait avoir assez de puissance de feu pour lancer une attaque appropriée dans les points le jour de la course.

Contrairement à Max Verstappen – également parti du fond de la grille pour la même raison – qui n’a pas tourné une roue en qualifications, Leclerc a choisi de courir en Q1 et a dûment atteint la Q2, où il a garé sa voiture et pris une douche matinale.

Dans la revue de presse de son équipe, le Monégasque explique pourquoi : « Les conditions aujourd’hui ne sont pas celles que l’on rencontre très souvent au cours d’une saison, mais ce sont celles avec lesquelles, ces derniers temps, nous avons le plus lutté.

« Donc, même si nous savions que nous partirions de la rangée arrière demain, nous avons décidé que c’était une bonne occasion de sortir, d’accumuler du kilométrage et d’apprendre pour l’avenir. Je pense que nous avons atteint cet objectif aujourd’hui.

« J’ai vraiment aimé piloter, car la piste avait une très bonne adhérence sous la pluie et nous étions assez compétitifs dès le départ. C’était bon à voir.

« Je suis heureux pour l’équipe et Carlos pour le bon résultat d’aujourd’hui et nous allons tous les deux tout donner dans la course. il a conclu en reconnaissant l’excellent travail que son coéquipier Carlos Sainz a fait dans la Ferrari sœur ce jour-là.

Tous les yeux seront rivés sur Leclerc demain alors qu’il fonce sur le terrain, ce qu’il a déjà fait avec style.