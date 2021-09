Leclerc : je suis prêt à passer à l’attaque à Sotchi

Le pilote Ferrari Charles Leclerc entre dans le Grand Prix de Russie 2021 sur le pied arrière, commençant à l’arrière de la grille pour affronter le groupe motopropulseur Ferrari amélioré très attendu.

Après avoir perdu son unité de puissance lorsque Lance Stroll d’Aston l’a sorti en Hongrie, ce n’était qu’une question de temps avant que Leclerc ne doive dépasser son allocation PU et encourir la pénalité de grille qui en résulte. Ferrari a naturellement donné la priorité à Leclerc et a installé son PU nouvellement amélioré sur son châssis SF21.

En tant que tel, on peut s’attendre à un Leclerc en mouvement lors de la course de dimanche, car si son aperçu du Grand Prix de Russie 2021 dit quelque chose, c’est qu’il n’est pas perturbé par sa pénalité, surtout lorsqu’une course humide pourrait être envisagée.

« Il n’est pas impossible de doubler sur cette piste, donc je suis prêt à passer à l’attaque, a déclaré Leclerc. “De plus, les prévisions annoncent de la pluie peut-être dimanche, ce qui pourrait également produire une course imprévisible et amusante.

“Évidemment, nos principaux rivaux pourront profiter du fait que j’ai un penalty. Mais à part la troisième place au championnat, je pense que notre progression est évidente.

« À Monza, la 14e course de la saison, nous avons déjà marqué plus de points que l’an dernier après avoir fait trois courses de plus et nous pouvons nous en réjouir. De plus, en tant qu’équipe, nous avons frôlé la victoire à au moins deux reprises, même si nous n’avons pas tout à fait réussi. »

Leclerc semble être patient et prêt à attendre que son équipe lui livre un package suffisamment bon pour lui permettre de se battre pour la victoire, ce que son talent mérite. Je pense que chaque amélioration va dans le bon sens.

“Mais nous n’avons pas introduit la mise à jour pour cette course car nous pensons que cela changera la hiérarchie entre les équipes. Il vise principalement 2022. Nous devons acquérir des données et le faire lors d’un week-end de course est le meilleur moyen de s’assurer qu’elles sont aussi précises que possible », a-t-il conclu.

Leclerc occupe actuellement le sixième rang du classement des pilotes avec 104 points. Il a constamment surpassé les voitures que lui offrait Ferrari avec sa pole position à Monaco cette année, un moment fort de la saison.

La course de dimanche sera sa 52e en rouge.