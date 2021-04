Leclerc: J’y ai pensé mais c’était trop tard

Ce fut un rasage de très près pour Max Verstappen avant de remporter la victoire au Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021, le Red Bull devenant dangereusement sur le côté alors que le Néerlandais faisait un écart de chaleur dans ses pneus, tentant Charles Leclerc de prendre la tête.

Mais la Ferrari a tenu bon alors que Verstappen réglait le Red Bull avant de partir après la période des voitures de sécurité lors d’une course effrénée et parfois mouvementée à Imola dimanche.

Un rasage de près pour @ Max33Verstappen au redémarrage 👀 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/sf9U6enMsv – Formule 1 (@ F1) 19 avril 2021

Réfléchissant à ne pas voler la tête, Leclerc a déclaré aux journalistes par la suite: «Je l’ai envisagé à un moment donné, mais en même temps, j’ai reculé, je pense qu’en y repensant, c’était le bon choix parce que je pense qu’il avait toujours une roue sur la piste.

«J’ai reculé parce qu’il ne tournait pas complètement. J’y ai pensé mais il était trop tard et il était déjà de retour », a-t-il expliqué.

Verstappen a donné sa vesrion: «J’ai été hors-piste pendant un moment, mais une fois de retour sur la piste, bien sûr, je roulais lentement parce que je récupérais, je remettais le volant en place. Mais alors je ne pense pas que vous puissiez passer plus.

“Je pense que lorsque vous voyez une voiture dériver comme ça devant vous, je pense tout d’abord que vous reculez, car vous ne savez pas où elle va aller”, a ajouté le pilote Red Bull.

Au cours de cette période tendue derrière la voiture de sécurité se trouvait également le pilote du jour Lando Norris, qui avait un siège au premier rang au moment où cela aurait peut-être changé tout le scénario: «J’en avais une très belle vue. Assez drôle en fait. Je pense que Charles aurait pu le dépasser à mon avis.

«À ce stade, Max était hors de contrôle et allait à gauche et Charles a en quelque sorte appuyé sur les freins, a ralenti et s’est arrêté. À un moment donné, il doit dépasser Max car il a fait face à la barrière pendant une bonne partie du virage. Je ne sais pas.

«Nous devons peut-être demander aux responsables quelle est la décision exacte pour partir, en hors-piste, les quatre roues hors piste et l’exemple d’hier, mais en même temps, Max allait très lentement.

«Charles aurait pu le dépasser à ce moment-là. Je ne suis pas sûr. Je pense que si j’étais en P2, j’y serais allé, car vous avez alors une chance de gagner. C’est un risque qui en vaut la peine », a déclaré Norris, qui a terminé troisième.

Le directeur de course de Formule 1 Michael Masi a rendu son verdict: «Après une [race] suspension, il est considéré comme un tour de course, mais dans le même genre de principes qu’un tour de formation.

«Donc, si une voiture n’était pas en position, ce serait comme un tour de formation pour qu’elle puisse reprendre cette position tant que c’est avant. [the Safety Car One line], est un principe général est la façon dont les règlements sont formulés », a déclaré MNasi à propos de l’incident de Verstappen-Leclerc.