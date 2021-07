Leclerc « lutte par rapport à mes coéquipiers » en Hongrie · .

Charles Leclerc a minimisé ses chances lors du Grand Prix de Hongrie de ce week-end, affirmant qu’il a tendance à avoir du mal sur le sinueux Hungaroring par rapport à ses coéquipiers.

Le pilote Ferrari arrive à la dernière course avant la pause estivale après un début positif de sa troisième saison avec l’équipe. Il a pris la pole position à Monaco et en Azerbaïdjan et a mené une grande partie de la course précédente en Grande-Bretagne.

Leclerc estime que l’équipe devrait être « forte » lors de la course de ce week-end au Hungaroring

“Je ne pense pas que nous serons au niveau de performance que nous avons vu à Monaco mais j’espère que nous pourrons au moins être au sommet du milieu de terrain, ce qui est le combat réaliste que nous menons cette année”, a-t-il déclaré. “C’est donc l’objectif le plus important pour ce week-end. Nous sommes tout à fait convaincus que nous pouvons y parvenir si nous faisons du bon travail.

Cependant, il a admis que le circuit hongrois n’est pas celui où il a tendance à donner le meilleur de lui-même. “Ce n’est pas une piste particulièrement solide pour moi en tant que pilote, mais je vais essayer de faire le meilleur travail possible”, a déclaré Leclerc.

Lors de ses trois participations au Grand Prix de Hongrie, Leclerc n’avait surpassé son coéquipier qu’une seule fois, lorsqu’il s’était aligné devant Sebastian Vettel pour les courses 2019.

« C’est une piste très difficile, très technique, explique Leclerc. « Vous devez être très, très fluide.

« J’ai tendance à avoir un style de conduite un peu plus agressif, et il semble que j’ai un peu plus de mal ici par rapport à mes coéquipiers dans le passé. Je vais donc travailler là-dessus et essayer de maximiser ce week-end.

Leclerc est arrivé à trois tours de la victoire de la course précédente à Silverstone, près de deux ans depuis la dernière victoire de Ferrari. “Évidemment, c’était frustrant parce que la victoire était si proche et perdre une victoire si près de la fin fait mal”, a-t-il admis.

« Mais d’un autre côté, il y avait beaucoup de points positifs sur le rythme de la Mercedes, en particulier lors du premier relais. Le deuxième relais est un peu plus conforme à nos attentes. Mais dans l’ensemble, ce fut un week-end très, très positif pour nous.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :