Leclerc mène le doublé Ferrari lors de la deuxième séance d’essais · .

Charles Leclerc a été le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Monaco, qui a pris fin prématurément après la chute de Mick Schumacher.

Ferrari avait semblé solide ce matin, alors que Leclerc n’avait bouclé que quatre tours en raison d’un problème de boîte de vitesses, Carlos Sainz Jnr partageant les Red Bulls en tête des chronos. Ils ont continué cette course dans l’après-midi, avec Sainz constamment en tête des chronos et leurs deux voitures étant les seules à descendre en dessous de 1’12.

Mercedes, qui n’avait pas fait de roulage avec des pneus tendres ce matin, semblait plus compétitive dans la séance de l’après-midi. Hamilton était le plus proche du temps de Ferrari, bien que près de quatre dixièmes de retard par rapport au meilleur de Leclerc. Bottas était à moins d’un dixième de lui pour être le cinquième plus rapide, dans ce qui était un top 10 assez serré.

Verstappen, qui a également rencontré des problèmes de boîte de vitesses à la fin de la course de la matinée, n’était qu’à sept millièmes du temps de Hamilton, quatrième.

Lando Norris a terminé la séance au sixième rang, les voitures McLaren ayant été très proches lors des premiers essais. Cet après-midi, cependant, il devançait largement Daniel Ricciardo qui avait du mal à la 15e place, débriefant avec ses ingénieurs en milieu de séance pour savoir où trouver le plus de temps par rapport à Norris.

Perez, qui a battu Verstappen lors des premiers essais, a semblé rencontrer le pire de la circulation cet après-midi. Il a failli entrer en collision avec Schumacher à un moment donné au début de la séance et n’a pu établir qu’un 1’12.708 pour le neuvième plus rapide. Pierre Gasly, qui a également réalisé une bonne séance matinale, plaçant son AlphaTauri deux dixièmes d’avance à la huitième place, sur un run de pneus tendres.

Sebastian Vettel s’est plaint à un moment donné d’avoir l’impression que ses yeux saignaient, à cause de quelque chose dans ses yeux. Malgré cela, il a terminé 10e et a battu son coéquipier Stroll de deux dixièmes.

Le nouveau venu monégasque Yuki Tsunoda a été le seul pilote autre que Schumacher à subir un incident majeur. Il a frappé l’arrière de son AlphaTauri après seulement 11 tours, mettant fin à sa course pour la séance.

L’incident de Schumacher, dans les dix dernières minutes de la séance, a fait sortir les drapeaux rouges et a anéanti de manière cruciale les espoirs de ses rivaux de faire des débuts d’entraînement. Il a perdu le contrôle de son Haas sur le chemin de Massenet, cognant la barrière le laissant avec une crevaison arrière droite et, selon son message radio, cassé la suspension arrière.

Il a d’abord tenté de ramener ses Haas aux stands, puis s’est arrêté sur la voie d’évacuation à la chicane Nouvelle. La session a été signalée avec un drapeau rouge avec moins de quatre minutes restantes et n’a pas été redémarrée.

Résultat du deuxième essai du Grand Prix de Monaco 2021

Lacunes visuelles du deuxième entraînement

Charles Leclerc – 1’11.684

+0.112 Carlos Sainz Jnr – 1’11.796

+0.390 Lewis Hamilton – 1’12.074

+0.397 Max Verstappen – 1’12.081

+0.423 Valtteri Bottas – 1’12.107

+0.695 Lando Norris – 1’12.379

+0.814 Pierre Gasly – 1’12.498

+1.024 Sergio Perez – 1’12.708

+1.062 Antonio Giovinazzi – 1’12.746

+1.298 Sebastian Vettel – 1’12.982

+1.381 Kimi Raikkonen – 1’13.065

+1.491 Fernando Alonso – 1’13.175

+1.511 Lance Stroll – 1’13.195

+1.515 Esteban Ocon – 1’13.199

+1,573 Daniel Ricciardo – 1’13,257

+1.825 George Russell – 1’13.509

+1.909 Nicholas Latifi – 1’13.593

+2.723 Nikita Mazepin – 1’14.407

+2.732 Mick Schumacher – 1’14.416

+3.145 Yuki Tsunoda – 1’14.829

Les conducteurs à plus de dix secondes de retard ont omis.

