Leclerc n’a aucun regret alors que le pari stratégique met fin à l’espoir du podium · .

Charles Leclerc dit qu’il ne regrette pas le pari stratégique de Ferrari dans le Grand Prix de Turquie, malgré son abandon des trois premières places à cause de cela.

Le pilote Ferrari a couru presque tout le Grand Prix de Turquie avec les pneus intermédiaires avec lesquels il a commencé. En restant plus tard que Valtteri Bottas et Max Verstappen, Leclerc héritait de la tête au 37e tour.

Il est resté devant pendant neuf tours. Cependant, ses pneus ont commencé à s’estomper et il a fini par s’arrêter au 48e tour, après avoir été dépassé par Bottas.

Leclerc s’est contenté de la décision de risquer de rester en dehors des pneus usés. « J’avais toutes les informations dont j’avais besoin à ce moment-là et une fois que Valtteri s’est arrêté, je demandais beaucoup à la radio : « d’accord, quels sont les temps au tour [for] Valtteri sur les nouveaux inters?’ », a expliqué Leclerc.

« Pendant les cinq ou six premiers tours, nous étions en fait plus ou moins en phase avec son rythme. Donc, pour moi, il était clair que je savais que ce n’était pas seulement lancer les dés. J’étais content que nous soyons tous confiants dans ce choix.

La lenteur de l’assèchement de la piste a donné « une course un peu étrange », a déclaré Leclerc. Lui et d’autres pilotes ont connu plusieurs tours de grainage sur les pneus intermédiaires avant de céder des temps plus rapides.

« Les nouveaux inters pour six, sept tours ont eu une phase de granulation », a expliqué Leclerc. « Et puis une fois que vous avez traversé la phase de granulation, vous avez retrouvé beaucoup de rythme et c’est essentiellement ce qui s’est passé. »

Bien qu’il ait terminé une place plus bas qu’il n’avait commencé, Leclerc a déclaré qu’il n’avait « aucun regret », bien qu’il ait admis que la décision d’utiliser une configuration d’appui inférieur n’avait pas aidé sa progression dans des conditions humides.

« Ce n’était probablement pas la configuration optimale pour aujourd’hui », a-t-il admis. « Mais j’ai été surpris par notre rythme. La voiture bougeait, mais était compétitive.

« On ne peut pas espérer beaucoup plus, surtout sur le premier relais, [than] être sur le même rythme que Max [Verstappen]. C’était un bon premier relais, donc je ne sais pas ce qui aurait été possible avec l’autre configuration.

