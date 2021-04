Leclerc n’est pas “ d’accord ” avec les plans de plafond salarial

Charles Leclerc n’est pas en faveur d’un plafond salarial en Formule 1, affirmant que les pilotes parleront avec la FIA du plafond proposé de 30 millions de dollars.

Après avoir introduit un plafond budgétaire de 145 millions de dollars cette saison, la Formule 1 envisage maintenant un autre pour les salaires des pilotes.

C’est une décision qui toucherait le plus durement les plus hauts revenus du sport avec 10 pilotes, surmontés des 30 millions de dollars de Lewis Hamilton et arrondis par les 10 millions de dollars de Carlos Sainz, générant des salaires à deux chiffres.

Hamilton, Max Verstappen et Fernando Alonso gagnent tous 20 millions de dollars par saison.

Cependant, sous le plafond proposé, les équipes auront une limite de 30 millions de dollars pour les deux pilotes, avec la décision de diviser ce qui reste à chaque équipe.

Leclerc, qui a un salaire de 12 millions de dollars de Ferrari, n’est pas en faveur.

«Je ne suis pas d’accord avec le plafond salarial», a-t-il déclaré à Sky Italia.

«Nous en parlerons avec la FIA et avec les gens qui sont ici pour prendre ces décisions.»

Le pilote monégasque a également pesé sur les projets du sport d’accueillir des courses de sprint cette saison.

Les courses, qui remplaceraient la séance de qualification habituelle, se dérouleront le samedi après-midi des week-ends de Grand Prix avec l’ordre d’arrivée déterminant la grille de la course de dimanche.

“Pour ce qui est de la course de sprint, je pense que c’est une bonne idée, du moins les essayer, puis nous verrons s’ils fonctionnent ou non quand nous les aurons essayés”, a-t-il déclaré.

«Pour moi, le plus important à ce sujet est de ne pas dévaloriser la course de dimanche. Et avec la course de sprint, la course de dimanche n’est pas dévalorisée, et nous avons également une autre course plus courte qui pourrait être excitante.

Alors que la Formule 1 n’a pas encore révélé les règles officielles de la course de sprint, le plan est que ses qualifications se déroulent un vendredi après-midi à la place de FP2.

La course de sprint elle-même sera de 100 km et des points seront attribués aux trois premiers.

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

