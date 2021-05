Leclerc: Nos concurrents ont plus en main

Alors que Ferrari a décroché les premières places sur les feuilles de temps à la fin du FP2 pour le Grand Prix de Monaco 2021, leur pilote le plus rapide de la journée – Charles Leclerc – se méfie de ce que ses rivaux n’ont pas encore libéré.

Ferrari au premier plan est toujours bon pour le sport qui a connu une sécheresse du rouge à l’extrémité pointue et du noir et du bleu dominent, mais sur la preuve du jeudi pétillant pour la Scuderia, ils visent à être dans le mélange dans les rues de Monte -Carlo.

La matinée a mal commencé pour Leclerc qui a fait un tour avant d’être rappelé avec un problème de boîte de vitesses qui l’a empêché de courir pour le reste de la séance. Mais déjà, il y avait des signes de reprise de rythme alors que Carlos Sainz montrait un rythme utile.

En FP2, Leclerc était sur le coup immédiatement et au moment où la poussière était retombée, il était le plus rapide de tous avec Sainz une dixième à la dérive, la paire étant les deux seuls à plonger sous la barre des 72 secondes dans les rues.

Leclerc a déclaré dans le rapport de l’équipe: «Ce fut une surprise de bien terminer la journée, après un départ difficile ce matin. Il est important de faire autant de tours que possible, surtout ici à Monaco, et avec le problème que nous avons eu en FP1, je n’ai bouclé que 4 tours.

«En FP2, je me suis senti à l’aise avec la voiture et nous pourrions même avoir un peu de marge pour nous améliorer. Mais il ne faut pas trop se laisser emporter, car je suis convaincu que nos concurrents ont plus en main.

Ces concurrents sont très probablement Red Bull et Mercedes qui ont besoin de la journée à portée de main du duo Ferrari et sont sûrs de libérer plus de muscle au fur et à mesure que le week-end avance.

«Nous avons une journée de travail devant nous demain, et nous ne saurons où nous en sommes vraiment que samedi», a ajouté Leclerc qui n’a pas encore terminé son Grand Prix à domicile en deux tentatives. Il espère que la troisième fois chanceux entrera en jeu dimanche.