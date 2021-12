Leclerc : Notre rythme de course semble solide et je suis optimiste

Charles Leclerc s’est rendu service à lui-même et à son équipe lorsqu’il a été touché vendredi lors des essais du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, mais le pilote Ferrari a repris confiance en lui pour placer la voiture au quatrième rang des qualifications 24 heures plus tard.

Ce fut un bon revirement car la Ferrari continue d’être une poignée pour leurs pilotes lorsqu’ils sont sur le bord, et c’est là qu’ils doivent conduire pour obtenir les résultats à moitié décents qu’ils obtiennent. Mais toujours loin de l’extrémité pointue où les Reds devraient exercer leur métier, pas dans la « deuxième division » de la Formule 1 où ils se trouvent actuellement.

Néanmoins quatrième, chez les Red Bull et les Mercs, c’est un beau spectacle de Leclerc qui a dit après coup : « Je suis un peu plus qu’assez content. Ce ne sont que les qualifications et la course est demain, mais après hier, il était difficile de revenir et d’être confiant dans la voiture.

« Je l’ai fait étape par étape et dans ce dernier tour en Q3, j’y suis allé, surtout dans le virage 22. J’ai vraiment pensé que j’avais perdu la voiture, je l’ai rattrapée et j’ai gagné beaucoup de temps par rapport à la tour avant. Je suis juste très heureux de commencer P4, et j’espère que nous pourrons maximiser ce résultat demain dans la course.

«Ça va être délicat. Mais notre rythme de course semble solide et je suis optimiste », a ajouté Leclerc, sixième au championnat du monde avec 6,5 points d’avance sur son coéquipier Carlos Sainz.

Sainz : Et puis quand je regarde dans mon miroir, la plaque d’extrémité est complètement pliée

L’Espagnol avait semblé fort à l’entraînement et les attentes étaient élevées pour lui en qualification, mais une erreur en fin de Q2 sur un hotlap l’a conduit à filer, la Ferrari tapotant légèrement le mur avec son aileron arrière avant, lors d’une autre tentative de hotlap, la voiture est devenue incontrôlable . Un bon qualif allé mendiant, il partira de la 15ème place sur la grille.

Sainz a réfléchi : « C’est un peu dommage, car je venais d’un très bon FP3, d’une très bonne Q1 et soudainement ce snap au milieu du virage 11 m’a coûté toute une qualification car à la fin, cela signifiait que j’ai poignardé le mur avec la plaque d’extrémité arrière, que je n’ai en fait pas ressentie dans la voiture.

« Et puis quand je regarde dans mon rétroviseur, la plaque d’extrémité est complètement pliée et l’aileron arrière ne fournit pas l’appui qu’il devrait », a-t-il expliqué.

le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah a présenté des défis intéressants pour les pilotes et les équipes, la piste s’est considérablement accrochée des premiers tours de la Q1 aux derniers tours de la première session, devenant plus difficile en Q2 et Q3.

Sainz a poursuivi : « C’est quelque chose à analyser, quelque chose à regarder pour voir ce que j’aurais pu faire différemment car c’est un survirage auquel je ne m’attendais pas. Ce virage a été plat pour moi pendant toute la qualification, et pour une raison quelconque dans ce tour, j’ai perdu l’arrière, mais nous allons l’examiner et en revenir.

Mais il y avait des points positifs pour Sainz malgré la faible position sur la grille : « Même avec l’aileron arrière plié comme c’était le cas, j’arrivais sur un très bon tour avant que l’aileron arrière n’abandonne correctement.

« La confiance a été là tout le week-end, elle a été là les quatre derniers week-ends en fait. J’ai été vraiment fort en qualifications, Q1 ici j’étais vraiment fort donc, une petite bosse sur la route, mais honnêtement, je me sens à l’aise », a insisté Sainz.

Ferrari a été impliqué dans une bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs de F1 avec ses anciens rivaux McLaren. Les Reds devancent ces dernières courses à 39,5, ce qui signifie qu’ils pourraient sceller la troisième place dimanche soir à Djeddah.