Leclerc : On ne peut pas baisser la garde

Ferrari entre dans le week-end du Grand Prix du Qatar avec plus de 30 points d’avance sur McLaren, alors que ses rivaux de longue date se battent pour la troisième place du classement des constructeurs de Formule 1, mais Charles Leclerc prévient que l’équipe ne peut pas encore baisser la garde.

Leclerc a déclaré dans le communiqué de presse de son équipe qu’il s’attend à ce que le circuit international de Losail soit « très difficile à piloter avec beaucoup de virages à grande vitesse » alors qu’il prévoyait la toute première course de Formule 1 organisée sur le site qatari.

« J’ai pu faire un tour de piste à vélo et ça m’a l’air très intéressant, a révélé le Monégasque. « Je pourrai faire quelques tours de plus, mais ce n’est que lorsque nous monterons dans la voiture et commencerons à regarder les chiffres que nous pourrons comprendre ce que c’est vraiment.

« Pour être à l’écoute de la piste, je pense qu’il faudra environ 15 tours, mais nous avons trois séances d’essais libres devant nous, donc je ne pense pas que ce sera un problème pour qui que ce soit », a-t-il expliqué.

Le combat avec McLaren n’est pas encore terminé

« Nous devons continuer à tout faire parfaitement, car c’est le seul moyen de maximiser le potentiel de notre voiture », a déclaré la star de Ferrari à propos de la lutte pour la troisième place du classement des constructeurs avec McLaren.

« Nous y sommes parvenus lors des deux dernières courses, mais nous ne pouvons pas baisser la garde », a-t-il prévenu.

En ce qui concerne son objectif personnel dans le championnat des pilotes, puisqu’il n’a que trois points de retard sur Lando Norris, cinquième.

« En tant que pilote, vous voulez finir le plus haut possible et Lando n’a que trois points d’avance sur moi », a souligné le pilote de 24 ans.

« Là encore, si on fait tout parfaitement, il sera possible de se battre avec lui, mais je dois dire que c’est moins important que la bataille pour la troisième équipe.

« Au final, je ne me réjouirai pas si je termine cinquième, mais je ne pleurerai pas non plus si je n’arrive pas à devancer Norris au classement », a déclaré Leclerc avec indifférence.

Carlos Sainz fait la recherche

Alors que le cirque de F1 s’apprête à courir sur une toute nouvelle piste, il est tout à fait naturel que chaque pilote fasse ses préparatifs à sa manière, et selon Ferrari, Carlos Sainz a regardé des vidéos embarquées d’autres catégories en course à Losail.

« En dehors des courses de motos sur Internet, j’ai également trouvé des images d’autres voitures, même si elles étaient dans des catégories beaucoup plus lentes que la Formule 1 », a révélé l’Espagnol dans le communiqué de presse de Ferrari.

« Pour avoir une meilleure idée, nous devrons monter dans la voiture et commencer à accumuler du kilométrage », a-t-il admis. « C’est pourquoi il sera important de tirer le meilleur parti de demain.

Sainz a appelé à la prudence en parlant du combat de Ferrari avec McLaren compte tenu des marges toujours aussi étroites qui les séparent.

« Malgré le déroulement des deux dernières courses, je pense que c’est encore très serré, car l’écart entre nous n’est toujours que de quelques dixièmes », a-t-il expliqué.

« Si nous regardons ce qui a fait la différence récemment, c’est le nombre d’erreurs commises et la fiabilité, qui jusqu’à présent ont joué en notre faveur.

« Mais ce n’est pas encore fini, il sera donc vital de rester concentré à cent pour cent », a insisté Sainz. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

