Leclerc pensait qu’il pourrait garder Bottas derrière après une passe · .

Charles Leclerc a révélé qu’il pensait avoir une chance de garder Valtteri Bottas derrière lui après avoir dépassé le pilote Mercedes lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn.

Le duo a commencé côte à côte sur la deuxième ligne de la grille et Leclerc a glissé en tête à la troisième place.

«J’ai réussi à le dépasser mais sans prendre de risques stupides», a déclaré Leclerc, qui avait précédemment déclaré qu’il ferait plus de prudence au départ cette année suite à une série de collisions au premier tour en 2020.

Leclerc a admis qu’il pensait que le pilote Mercedes ne serait peut-être pas assez rapide pour le dépasser en fonction du rythme qu’il avait montré plus tôt dans le week-end.

«Avant la course, vous essayez toujours de vous imaginer et quels étaient les combats que je choisirais et les autres que je ne choisirais pas», a expliqué Leclerc.

«Valtteri était un peu un point d’interrogation parce que je pense que lors de la deuxième séance d’essais, il n’était pas aussi compétitif que nous l’aurions imaginé. Nous avions donc l’espoir de peut-être le garder derrière, ce qui n’était pas le cas en course.

Bottas a pris la Ferrari au sixième tour. Il a ensuite terminé la course avec 22 secondes d’avance sur Leclerc, après avoir perdu 10 secondes avec un arrêt au stand lent à mi-course et fait un arrêt supplémentaire pour monter des pneus neufs et réclamer le point de bonus du tour le plus rapide.

Néanmoins, Leclerc était satisfait des progrès réalisés par Ferrari lors de la première course avec son châssis SF21 révisé et son nouveau groupe motopropulseur.

«Si je regarde où nous en étions l’an dernier, exactement au même endroit, il y a eu de bons progrès», a-t-il déclaré.

«Nous voulons sûrement nous battre pour la victoire très, très bientôt. Mais de manière réaliste et honnête, nous avons fait un excellent travail pour attraper cela et pour être maintenant plus proche de McLaren au moins, et nous battre avec eux en course. Alors voyons à Imola.

