Leclerc, pôle et accident à Monaco

22/05/2021

Act. À 16:10 CEST

Lewis Hamilton, qui il y a deux semaines à Barcelone est entré dans l’histoire en conquérant sa 100e pole position, n’a pas été en mesure de répéter l’exploit à Monaco, où le plus rapide de ce samedi a été Charles Leclerc. Le pilote monégasque, très motivé lors du grand prix à domicile, a assuré la première place sur la grille dans un cadre où cela équivaut presque à une victoire. La Ferrari de Leclerc a fini par heurter les garde-corps dans le dernier tour du contre-la-montre, mais son temps précédent (1.10.346) lui a valu sa première pole de la saison contre un combatif Max Verstappen, soit 14 points de Hamilton au championnat et ne veut pas rater son opportunité en Principauté.

Le Néerlandais a défendu bec et ongles les Ferrari, qui tout au long du week-end ont été très compétitives, avec Charles Leclerc commandant le classement et un très inspiré Carlos Sainz qui a finalement été surmonté par Valteri Bottas Et il partira quatrième sur la grille ce dimanche (15h00).

Alonso, KO au premier trimestre

Fernando Alonso a joué dans la surprise négative du week-end à Monaco lorsqu’il a été éliminé au premier changement, confirmant la mauvaise impression qu’Alpine a donnée dès le premier tour sur le circuit de la Principauté. Pour plus ‘inri’, Alonso a vu comment son partenaire Esteban Ocon, Malgré les circonstances, il a réussi à accéder à Q2 avec l’A521. Il faut retourner au GP du Brésil 2018 pour voir Ferdinand au premier trimestre.

Verstappen, qui a atteint le classement avec le meilleur temps du week-end (1: 11.294 en FP3), l’a abaissé dès son départ de piste en Q1 (1’11 “124), mais en même temps la réaction attendue de Mercedes , qui n’avait pas approché la zone avant depuis jeudi et a été en tête du tableau provisoire grâce à la 1.10.9 de Valtteri Bottas. Votre partenaire Lewis Hamilton, avec des problèmes dans le «set up» de sa voiture, il n’a pas eu une si bonne impression de démarrer et est passé à la manche suivante à la septième place. Les ‘massacré’ dans cet écran, en plus d’Alonso, ils ont été Tsunoda (Alpha Tauri), Latifi (Williams), Mazepin (Haas) et Mick Schumacher (Haas), qui n’a pas pu participer aux qualifications après avoir détruit sa voiture en essais libres le matin.

Q2 a commencé par la maîtrise de Carlos Sainz (1.10.806), qui a amélioré la période précédente de Bottas, bien que finalement le plus rapide ait été son partenaire Charles Leclerc (1.10.597), avec Verstappen tapi, seulement 53 millièmes et Sainz à deux dixièmes. Ils ont été exclus de la lutte pour la pole Ricciardo (McLaren), Ou avec (Alpin), Flâner (Aston Martin), Raikkonen (Alfa Romeo) et Russell (Williams).