Il est peu probable que Ferrari rebondisse rapidement de sa mauvaise campagne en 2020, a déclaré Charles Leclerc avant la première course de la nouvelle saison.

Leclerc a récupéré deux podiums d’une campagne autrement médiocre pour Ferrari l’année dernière, au cours de laquelle ils ont chuté à un plus bas de 40 ans dans le championnat des constructeurs. Avec des changements limités autorisés aux voitures pour la saison de F1 2021, Leclerc doute que l’équipe performera nettement mieux cette année.

« Je sais que, étant réaliste, ce sera une saison très difficile », a déclaré Leclerc hier à Bahreïn. «Mais cela ne change pas ma motivation.

«Pour moi, si j’ai une voiture où je pense que la sixième est la meilleure place que nous puissions faire – je ne dis pas que c’est le cas pour cette année, c’est juste un exemple – mais si la sixième est le mieux que je puisse faire, Je suis extrêmement motivé pour essayer de faire troisième, deuxième ou premier.

«Donc, quoi que nous attendions de nous, je trouve toujours la motivation pour essayer de dépasser ces attentes, et c’est ainsi que j’aborderai la saison.»

Comme ses rivaux, Ferrari n’a eu que trois jours de tests de pré-saison pour préparer sa voiture révisée pour le nouveau championnat. «Nous sommes aussi prêts que possible», a déclaré Leclerc.

«Cela ne fait que trois jours, ce qui est bien plus court que ce à quoi nous étions habitués dans le passé, mais je pense que nous avons fait tout ce que nous voulions pendant ces trois jours, ou du moins tout ce que nous pouvions et tout ce qui était programmé. Donc je pense que c’était une belle préparation et maintenant c’est à la piste de voir notre vraie performance.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré à . que sa nouvelle unité motrice était «un grand pas en avant» par rapport à l’année dernière. Leclerc, cependant, ne serait pas tiré par les gains de l’équipe.

«Je pense que nous devrons simplement attendre les qualifications une fois que nous aurons tout mis à plat pour voir à quel point nous avons fait un pas», a-t-il déclaré.

Cependant, il a admis que certaines des caractéristiques de conduite de la voiture étaient une amélioration par rapport à ce qu’elles avaient l’année dernière.

«Je pense que dans l’équilibre lui-même, dans la façon dont il se comporte dans les différentes parties des virages, de l’entrée à la sortie, je pense que c’est un peu mieux. C’est donc un peu plus facile à conduire et c’est déjà bien.

«Nous avons eu des signes positifs, mais encore une fois, il est assez difficile de juger jusqu’à ce que nous mettions tout sur la limite en qualifications.»

