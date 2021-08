Leclerc prédit une “course difficile” pour Ferrari à partir de la septième place sur la grille · .

in

Charles Leclerc pense que Ferrari aura un bon rythme lors du Grand Prix de Hongrie de cet après-midi, mais a prédit qu’il serait difficile de progresser depuis la septième place sur la grille.

Le pilote Ferrari, qui est arrivé à trois tours de la victoire de la dernière course à Silverstone, n’était qu’à sept centièmes de seconde de la quatrième qualification hier.

“Nous avons eu un peu de mal avec l’instabilité arrière à partir de la Q2 en particulier”, a expliqué Leclerc. « Cela nous a coûté les quelques millièmes qu’il y a de P7 à P4, mais c’est la vie.

Leclerc pense avoir le rythme pour progresser mais doute qu’il ait l’opportunité de le montrer car le Hungaroring est “une piste très difficile à dépasser”.

Le rythme de course de Ferrari « était assez bon » lors des essais de vendredi, a déclaré Leclerc. “Mais je ne sais pas combien nous pourrons le montrer parce que c’est très difficile – si nous sommes dans un train de voitures, alors nous ne le montrerons probablement pas et ce sera aussi beaucoup plus difficile pour les pneus la gestion.

« Alors voyons comment ça se passe. Mais le départ sera la clé.

Alors que Fernando Alonso a prédit un drame au départ entre les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen aux deux premiers rangs, Leclerc a déclaré qu’il “ne compte pas sur le fait qu’ils se touchent ou quoi que ce soit”.

“Je vais me concentrer sur ma propre course”, a-t-il déclaré. « Le départ sera très important demain, comme toujours, mais surtout sur cette piste, où les dépassements sont limités. Je vais donc essayer de maximiser mon départ et ensuite nous verrons.

“Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de dépassements”, a-t-il ajouté. « Ça va être une course difficile. »

