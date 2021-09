Leclerc prendra la pénalité de grille de Sotchi pour la mise à niveau de Ferrari · .

Ferrari adaptera son groupe motopropulseur amélioré à la voiture de Charles Leclerc lors du Grand Prix de Russie de ce week-end, ce qui signifie qu’il recevra une pénalité sur la grille.

L’équipe a révélé pendant la pause estivale qu’elle introduirait une mise à niveau de son groupe motopropulseur au cours de la seconde moitié de la saison.

Leclerc a été impliqué dans un grave accident à la suite d’un contact avec Lance Stroll au Grand Prix de Hongrie, après quoi Ferrari a déclaré que le groupe motopropulseur de sa voiture était “irréparablement endommagé”. Par conséquent, Leclerc devait subir une pénalité de grille à un moment donné pour un remplacement.

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz Jnr, pourrait recevoir la mise à jour plus tard dans la saison. Dans un communiqué, Ferrari a déclaré que “beaucoup d’efforts ont été déployés, à la fois techniquement et logistiquement, et afin de pouvoir l’utiliser le plus rapidement possible, son introduction sera échelonnée entre les pilotes”.

Ferrari décidera d’adapter ou non le nouveau système hybride à la voiture de Sainz « après une évaluation du bon compromis entre la compétitivité et l’impact de la pénalité », a déclaré l’équipe.

Bien qu’introduite dans le cadre des règles de la saison 2021, Ferrari a déclaré que le « objectif principal » de l’introduction de la mise à niveau était « d’acquérir de l’expérience pour le projet de voiture 2022 », après quoi les spécifications du groupe motopropulseur seront gelées.

La liste complète des pièces remplacées sur la voiture de Leclerc n’a pas encore été révélée, mais l’annonce de Ferrari indiquait qu’ils s’attendaient à ce qu’il parte du fond de la grille et que l’ensemble du groupe motopropulseur serait modifié, y compris le moteur à combustion interne.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :