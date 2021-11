Leclerc prévoit de remédier à la faiblesse des pistes du Mexique et du Brésil pendant la morte-saison

Au sommaire : Charles Leclerc dit avoir une faiblesse particulière lors des qualifications à Interlagos et à l’Autrodromo Hermanos Rodriguez, sur lesquelles il compte travailler une fois la saison terminée.

En bref

Leclerc « a encore besoin de travailler » sur les pistes du Mexique et du BrésilLeclerc a remporté deux pole positions consécutives, plus tôt dans la saison 2021, aux manches de Monaco et de Bakou. Cependant, il a été surqualifié par son coéquipier Carlos Sainz Jnr lors des deux derniers Grands Prix et a déclaré qu’il devait remédier à une faiblesse particulière sur ces circuits.

« Le Mexique et le Brésil sont deux pistes sur lesquelles j’ai eu du mal par le passé, a admis Leclerc. « J’ai beaucoup travaillé cette année pour essayer de faire un meilleur travail en qualifications. Il semble que j’ai réussi à trouver ce rythme en course, mais pas vraiment en qualifications. Je dois donc encore travailler sur ce type de pistes.

Il ne pense pas qu’il ait un problème spécifique sur l’une ou l’autre piste. « C’était un peu partout, pour être honnête », a déclaré le pilote Ferrari.

« Chaque fois que j’ai un peu plus de temps et surtout pendant la saison morte, j’essaierai de me concentrer dessus pour être sûr que l’année prochaine sera au point sur ces deux pistes, en particulier. »

Vandoorne et De Vries testent les IndyCars

Les pilotes de Formule E de Mercedes pourraient être des pilotes Mercedes de Formule E liés à l’IndyCar et les pilotes d’essai de F1 Stoffel Vandoorne et Nyck De Vries testeront les IndyCars avant la fin de l’année. De Vries, le champion du monde en titre de Formule E, effectuera des tests pour Meyer Shank Racing et Vandoorne pour McLaren SP à Sebring le 6 décembre.

Mercedes devrait quitter la Formule E à la fin de la saison à venir. Malgré les rumeurs selon lesquelles l’équipe pourrait continuer en tant qu’entrée corsaire, elle n’a pas confirmé son engagement à continuer dans la nouvelle ère «Gen 3» à partir de 2023.

Des conducteurs « en difficulté » avec le décalage horaire

Plusieurs conducteurs ont admis ressentir les effets du décalage horaire après avoir gagné sept heures lors de leurs trajets du Brésil au Qatar.

Pierre Gasly a admis qu’il ne se sentait « pas bien » et « avait beaucoup de mal à dormir et à récupérer correctement ».

« Mais ça va, on va s’en sortir et on va le faire du mieux que l’on peut », a ajouté le pilote AlphaTauri.

Lance Stroll a déclaré qu’il avait « très peu » dormi depuis son arrivée au Qatar. « J’avais une très bonne nuit de sommeil lundi soir, j’étais après le Brésil et j’ai dormi quelques jours au Brésil, et je passais une si bonne nuit à une heure du matin, j’avais ce putain de problème d’alarme, gardé jusqu’à cinq heures. Donc, ce n’est tout simplement pas censé être le cas, de nos jours.

D’autres conducteurs ont trouvé la fatigue plus difficile. Yuki Tsunoda a déclaré qu’il avait « très bien dormi les deux derniers jours » mais qu’il commençait à avoir des difficultés physiques à la fin du triple.

« Au Brésil, je l’ai un peu ressenti », a admis Tsunoda. « Pour être honnête, pas un peu, beaucoup. Ce n’est pas parfait. Je dois certainement m’améliorer physiquement aussi.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Apparemment, mentionner @jpmontoya dans une voiture #Ferrari #F1 est le ticket pour faire exploser Twitter F1 ! Alors voici quelques photos d’aujourd’hui ! pic.twitter.com/mRnYSFbi2e – Jamey Price (@jameypricephoto) 18 novembre 2021

Un regard plus attentif… 🔎#BornEV #RaceToRoad pic.twitter.com/GpGTQm3PK0 – Mahindra Racing (@MahindraRacing) 18 novembre 2021

Absolument vidé, un bon ami à moi et un avocat extraordinaire sont décédés hier matin. Chris McGrath a été assez impliqué dans INDYCAR dans sa vie. En 2017, il a joué un rôle déterminant dans la réussite de l’accord Alonso/Indy. Rassure-toi mon ami, tu vas nous manquer. ?? – Stefan Wilson (@stef_wilson) 18 novembre 2021

La F1 est un sport compliqué, mais essayez d’expliquer à l’homme de la rue comment cela peut prendre cinq jours pour décider s’il faut prendre une décision, n’ayant pas pris de décision en premier lieu, c’est assez dingue. – Ben Hunt (@benjhunt) 18 novembre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :



L’ancien patron de l’équipe de F1, Eddie Jordan, envisage une offre de 3 milliards de livres sterling pour Playtech (The Guardian)

« L’ancien propriétaire de l’équipe de Formule 1, Eddie Jordan fait partie d’un consortium qui envisage de faire une offre de 3 milliards de livres sterling pour Playtech, alors que le fournisseur de logiciels de jeux d’argent coté à Londres devient le centre d’une potentielle guerre d’enchères. »

Vente aux enchères : Voiture d’enfant Ferrari 312 T4 C1980 (Bonhams)

« Ce chef-d’œuvre miniature étonnant a été construit comme une commémoration précise de la voiture de Grand Prix de Formule 1 Ferrari 312T4 de Jody Scheckter, championne du monde des pilotes 1979. Fabriquée en Italie par CMP, cette voiture pour enfant Ferrari 312T4 rare et non restaurée est propulsée par un moteur à quatre temps. moteur et mesure 2,2 mètres de longueur et 1,12 mètre de largeur.

Bande-annonce : Formula E Unplugged (Formule E)

« Lancé le lundi 22 novembre, Formula E Unplugged est une série documentaire honnête et non filtrée de 15 épisodes qui retrace l’histoire de la saison sept, en se concentrant sur les hommes et les femmes du paddock qui se sont efforcés, ont lutté et ont réussi une saison record. Disponible sur YouTube et Facebook de Formule E, la série vous offre un accès illimité à la visualisation à travers les hauts et les bas de la série de courses entièrement électriques. »

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Joao et Matteo !

En ce jour dans le sport automobile

Né aujourd’hui en 1969 : Philippe Adams, qui a remporté le championnat britannique de Formule 2 en 1993 et ​​a commencé deux courses de Formule 1 pour Lotus l’année suivante

