Leclerc s’attend à ce que Spa soit “assez difficile” pour Ferrari · .

Charles Leclerc doute que le circuit de Spa-Francorchamps exploite les atouts de sa Ferrari lors du Grand Prix de Belgique de ce week-end.

Avec ses nombreuses sections plates et fluides, Spa semble peu susceptible de flatter une voiture qui a mieux performé sur des circuits plus lents avec des lignes droites plus courtes.

Cependant, après que Leclerc ait décroché une deuxième place à Silverstone et que son coéquipier Carlos Sainz soit monté sur le podium du Hungaroring, deux circuits à vitesse relativement élevée, Leclerc a admis qu’il y avait eu de “bonnes surprises” sur des pistes qu’ils ne s’attendaient pas à convenir à leur voiture. .

“Je pense que cette piste particulière est sur le papier, assez difficile pour nous”, a-t-il déclaré.

« D’un autre côté, nous avons déjà eu de bonnes surprises cette année, alors j’espère que nous en aurons une autre bonne ce week-end et que nous serons plus compétitifs que ce que nous pensions en venant ici. Mais sur le papier, cela ne semble pas être une piste très solide pour nous.

Ferrari a, en outre, lutté dans des températures plus fraîches – en particulier, leur chute désastreuse dans l’ordre lors du Grand Prix de France – et avec le temps qui devrait être couvert et froid à Spa ce week-end, ce qui pourrait s’avérer un problème pour leur jeu de pneus. en haut.

Leclerc et Sainz sont prêts pour un coup de pouce lorsque Ferrari présentera une mise à niveau de leur unité de puissance au cours de la seconde moitié de la saison. Cependant, Leclerc attend toujours de savoir quand cela se produira.

“Je sais qu’il y a une mise à niveau”, a-t-il déclaré. « Ce sera sur la partie hybride du moteur. Quand nous l’apporterons, nous ne savons pas encore.

