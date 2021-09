Leclerc s’est senti “très étourdi, très mal” avant de couper court à l’entraînement

Dans le tour d’horizon: Charles Leclerc a expliqué que sa demande de mettre fin plus tôt à la deuxième séance d’entraînement était due à un étourdissement inexpliqué.

Leclerc « ne se sentait toujours pas bien » pour les qualifications au sprint. Charles Leclerc est revenu au garage Ferrari cinq minutes plus tôt, lors des deuxièmes essais, et n’a pas voulu expliquer pourquoi à la radio.

Après la séance, Ferrari a précisé que la raison de l’arrivée prématurée de Leclerc était qu’il ne se sentait pas bien. Leclerc a déclaré que cela était arrivé “assez soudainement”, mais a ajouté qu’il était “confiant que tout ira bien demain”.

“Je me sentais juste très, très étourdi et très mal en général”, a expliqué Leclerc. « Je ne me sentais pas bien non plus pour la course, pas à 100%.

«Mais à la fin, ce qui était le plus important, c’est que je pouvais livrer mon 100 pour cent. Et c’est ce que nous avons fait en équipe en terminant sixième et septième. Avec un départ cinquième et sixième demain, tout va bien.

L’aile avant de Russell « s’est effondrée » d’un côté

Russell a subi des dommages lors des qualifications au sprint.

“Ça allait bien, le rythme était bon et ensuite nous avons eu un problème avec l’aileron avant”, a déclaré Russell. « D’un côté de l’aile avant, il s’est complètement effondré.

« Je viens d’avoir un sous-virage massif, ce qui était la première fois de tout le week-end. Mais malheureusement, c’était tellement extrême que je ne pouvais tout simplement pas vraiment rattraper les voitures devant, donc c’était une bonne récupération, étant donné que nous n’avions qu’un très mauvais départ.

Russell a expliqué sa défaite au début de la séance parce qu’il n’était pas habitué à la charge de carburant beaucoup plus légère des voitures pour les courtes épreuves de sprint. « C’est difficile parce que nous sommes tellement habitués à démarrer avec 100 kilos de carburant dans la voiture.

« Maintenant, quand vous avez un tiers de cela, vous devez beaucoup changer votre procédure. Et je pense que je me suis trompé aujourd’hui, mais je n’ai fini qu’une position plus bas que mon départ. »

Kubica doute que le rôle de réserve conduira à un siège de course

Bien qu’il ait suppléé Kimi Raikkonen aux Grands Prix des Pays-Bas et d’Italie, Robert Kubica a déclaré qu’il ne se croyait pas un sérieux concurrent pour piloter aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo en 2022.

« J’ai appris de ma vie que tout peut arriver au jour le jour – du positif, du négatif. Alors ne dites jamais jamais », a-t-il expliqué. “Mais de façon réaliste, je pense que d’autres pilotes sont probablement plus haut dans la liste, je ne sais pas.”

Kubica a déclaré que son retour en F1 avait été une interruption surprise de ce qu’il pensait être son programme de course principal, au volant d’une LMP2 en ELMS. « J’ai mon programme de course avec des courses d’endurance, sur lesquelles bien sûr, je me concentre normalement [my] attention là-bas. C’est différent, depuis Zandvoort, parce que je suis ici. Mais je ne sais pas ce que cela va apporter.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 45 ans aujourd’hui, Ronnie Peterson remportait la victoire finale de mars au Grand Prix d’Italie à Monza, devant Clay Regazzoni et Jacques Laffite. Niki Lauda, ​​à sa première course de retour après avoir été grièvement brûlé au Nürburgring, a pris une courageuse quatrième.

