Leclerc soupçonne que Norris se sentira “très coupable” d’une victoire perdue · .

Charles Leclerc a sympathisé avec Lando Norris pour sa victoire perdue à Sotchi, mais a déclaré qu’il s’attend à ce que le pilote McLaren gagne bientôt une course.

Norris a mené une grande partie du Grand Prix de Russie, mais a quitté la piste lorsque de fortes pluies sont tombées après qu’il soit resté sur des pneus slicks. Il a terminé septième.

Leclerc a également essayé d’éviter les ravitaillements pour les pneus intermédiaires lors de l’averse et est tombé de la quatrième à la 15e en conséquence. Le pilote Ferrari a déclaré qu’il pouvait comprendre le désespoir de Norris de rater ce qui aurait été sa première victoire en Formule 1.

« Je peux imaginer ce qu’il ressent parce qu’il fait également partie du processus décisionnel dans ce genre de situations et il pourrait se sentir très, très coupable », a déclaré Leclerc.

« Mais c’est un pilote incroyable. Je pense qu’il l’a montré très souvent cette saison. Il a connu une saison très solide et je suis sûr qu’il en tirera des leçons.

« Ce n’est qu’une question de temps avant sa première victoire. Je ne pense pas qu’il devrait se sentir si déprimé après la course qu’il a faite.

Leclerc a déclaré qu’il n’était pas en mesure de faire un arrêt au stand précoce pour les pneus intermédiaires car son coéquipier Carlos Sainz Jnr était également dans le garage en même temps. Il a donc décidé de risquer de rester en slick, jusqu’à ce que la pluie devienne trop forte et qu’il doive rentrer.

“Il a commencé à pleuvoir pas mal à un moment donné et nous étions très, très compétitifs dans ces conditions”, a-t-il déclaré. « Le deuxième et dernier secteur, le troisième en particulier, était sec. Donc je pense que ce que nous perdions dans le premier et le deuxième avec un peu de pluie, nous le gagnons dans le dernier, alors j’ai décidé de rester dehors.

« Ensuite, il y a eu un tour où j’en doutais, mais Carlos était juste devant moi et était censé arrêter ce tour donc je ne pouvais pas m’arrêter en même temps. Et puis le tour d’après, c’était déjà trop tard. Puis à ce moment-là, je savais que ma course était déjà compromise, alors j’ai essayé de rester en slicks, en espérant que la pluie diminue, ce qui n’est pas arrivé.

“Je suis donc déçu d’une course comme celle-ci parce qu’évidemment la première partie s’annonçait extrêmement bien, de très, très bons dépassements, de très bons rythmes et finir 15e comme ça fait mal.”

