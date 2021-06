Leclerc soutient huit changements de trottoir après le crash de 2019 · .

Charles Leclerc a déclaré que les modifications apportées au circuit de la ville de Bakou sur les lieux de son accident de qualification en 2019 réduiront les temps au tour sur la piste.

Les espoirs du pilote Ferrari de décrocher la pole position pour la dernière course sur piste il y a deux ans ont pris fin lorsqu’il a heurté la barrière au virage huit en Q2. Pour la course de cette année, la bordure du sommet à l’intérieur du virage a été remplacée par une bordure inférieure peinte, créant une ligne plus rapide dans le virage.

Leclerc approuve le changement, bien qu’il ne pense pas que le frein d’origine ait contribué à son crash de 2019.

« C’est la même chose pour tout le monde, dit-il. « Je ne pense pas que ce soit la raison de l’accident, en fait. J’ai verrouillé l’avant droit sur mon accident et je suis entré dans le mur principalement à cause de cela. Je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose pour moi qu’il y ait eu le trottoir ou non.

Le pilote Ferrari a déclaré qu’il “avait hâte” d’aborder le virage révisé pour la première fois. “Je pense que ce sera un peu plus rapide là-bas parce que la voiture sautera évidemment beaucoup moins et vu à quel point elle est droite, ça va être assez agréable donc j’attends cette partie avec impatience.”

Cependant, tous les pilotes n’ont pas inspecté les modifications apportées à la piste ce week-end. Max Verstappen a admis qu’il n’avait pas fait de marche sur piste sur le circuit.

“Je ne peux pas avoir le cul de marcher”, a-t-il déclaré en riant lors de la conférence de presse d’aujourd’hui. « J’ai encore quelques minutes au lit et si je veux connaître la piste, je ralentirai un peu mon tour de sortie et je regarderai autour de moi.

Il a déclaré qu’Esteban Ocon l’avait informé de certaines des modifications apportées au circuit.

“Je vais juste freiner quelques mètres plus tôt dans le premier tour”, a poursuivi Verstappen. « Tout le monde, bien sûr, a une approche différente. À un moment donné, j’étais comme, je ne peux plus être idiot de marcher pour le voir. Je sais que la piste va à gauche ou à droite à un moment donné. Vous avez vos marges en FP1 ou autre, alors vous essayez les tours que vous faites et vous verrez où vous devez aller.

Parmi les autres changements qui ont été apportés à Bakou depuis sa dernière course figurent des modifications aux barrières aux virages deux à cinq, des modifications à certaines des clôtures de débris et la suppression d’une bordure peinte au virage 12.

