Leclerc “très heureux pour Seb” après le premier podium d’Aston Martin

in

Au sommaire : Charles Leclerc s’est dit heureux de voir son ancien coéquipier Sebastian Vettel remporter le premier podium d’Aston Martin en Azerbaïdjan.

En bref

Leclerc content pour Vettel et Gasly à BakouMalgré la fin derrière Vettel et Pierre Gasly dimanche, Leclerc a déclaré qu’il était content pour les deux et désireux de comprendre comment Aston Martin avait soudainement fait un pas en avant.

“Je pense que les deux plus grosses surprises d’aujourd’hui sont les deux Aston Martin qui volaient et nous ne nous y attendions honnêtement pas”, a déclaré Leclerc après la course. «Nous devons donc comprendre ce qu’ils ont bien fait parce qu’ils ont définitivement fait quelque chose de bien.

« Mais je suis très content pour Seb, très content de son premier podium avec Aston Martin, il le mérite. Et très heureux pour Pierre aussi. Nous avons eu un très beau combat à la fin, c’était très, très proche.

Leclerc a déclaré que sa principale priorité dans la course était de s’assurer qu’il garde Lando Norris de McLaren dans ses rétroviseurs. “Je savais que j’avais Lando juste derrière et je ne veux pas prendre trop de risques car à la fin c’est notre principal concurrent”, a-t-il déclaré. “C’était donc une bonne course dans l’ensemble.”

Les crashs du Texas signifiaient Indy «conservateur» pour Bourdais

Bourdais a été éliminé à deux reprises au TexasSebastien Bourdais a révélé que son équipe Foyt avait dû adopter une approche conservatrice pour l’Indianapolis 500 après avoir été impliqué dans deux accidents deux jours consécutifs lors d’un “week-end lamentable” au Texas. Bourdais a été éliminé par ses rivaux dans les deux courses sur le super-speedway, dont la deuxième a eu lieu au début de la course de dimanche.

“Cela a définitivement donné le ton à un 500 un peu plus conservateur”, a admis Bourdais hier. “Quand vous avez à peu près déjà effacé votre budget de crash en 24 heures, je pense que nous nous sommes tous sentis très conservateurs, peut-être un peu trop conservateurs, en termes de qualité et tout.”

Un cas de Covid-19 parmi un contingent de F1 à Bakou

La FIA et la Formule 1 ont confirmé que 4 630 tests pour Covid-19 ont été effectués sur du personnel associé à la course en Azerbaïdjan, dont un seul s’est avéré positif.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Parmi les cinq équipes dans la moitié inférieure du tableau du championnat des constructeurs, un seul de leurs 10 pilotes a atteint la Q2 à chaque week-end de course cette année : @GeorgeRussell63 de @WilliamsRacing, qui est dernier au classement. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lAIgqqAXqE – . (@racefansdotnet) 7 juin 2021

Royaume-Uni – Une audience moyenne de 120 000 téléspectateurs a regardé le @IndyCar #Indy500 sur @SkySports, y compris la construction (via BARB/Thinkbox). 94 000 ont regardé sur @SkySportsF1, dont 43 000 ont regardé le Main Event sur un intervalle de temps plus court. De très bons chiffres, un pic probable d’environ 200 000 téléspectateurs. – Motorsport Broadcasting (@f1broadcasting) 7 juin 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 35 ans aujourd’hui, Michael Andretti remportait le Milwaukee 200. Le futur designer de Formule 1 Adrian Newey faisait partie de l’équipe d’ingénierie de son équipe de mars.

Partagez cet article de . avec votre réseau :