Leclerc voit du potentiel dans le rythme de Ferrari malgré un gros accident – ​​.

Dans le tour d’horizon : Charles Leclerc a déclaré que son deuxième accident aux essais était regrettable mais qu’il voit du potentiel dans le rythme de Ferrari à Djeddah.

En bref

Leclerc voit des avantages après l’accidentLe vendredi du pilote Ferrari s’est terminé par un violent écrasement contre les barrières au virage 22 de Djeddah. Il a déclaré que c’était « une journée qui, malheureusement, ne s’est pas terminée comme nous l’aurions souhaité ».

« Je suis désolé pour l’équipe qui devra faire beaucoup de travail pour avoir la voiture prête demain et je ferai tout mon possible pour ramener à la maison le meilleur résultat possible pour les remercier », a ajouté Leclerc.

« Du côté positif, nous avons exécuté notre programme prévu et effectué tous les tests que nous voulions au cours de nos deux sessions », a-t-il déclaré. Leclerc pense que « le potentiel est là » pour que Ferrari passe un bon week-end.

Malgré son shunt lourd, Leclerc a déclaré qu’il « a vraiment aimé la piste elle-même » et « la meilleure partie à conduire est autour de la section à grande vitesse ».

Djeddah est « impitoyable », a admis Leclerc. « Elle est pourtant impitoyable et il n’y a pas de place pour l’erreur. La partie la plus difficile est d’entrer dans le bon rythme avec tous les angles morts qui existent. Mais dès que vous le faites, c’est encore plus excitant à conduire.

Vasseur veut que l’équipe soit opportuniste

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que son équipe doit être prête à tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent à Djeddah. Mais il a admis que cela n’avait pas été leur point fort auparavant cette année.

« Jusqu’à présent, nous ne sommes pas les plus opportunistes sur le terrain », a déclaré Vasseur. «Mais nous devrons le tourner. Nous avions un bon rythme ce matin, un rythme correct cet après-midi. Mais nous devons être là.

Il a déclaré que les Grands Prix de Hongrie et de Belgique étaient des exemples de courses où ils n’ont pas su capitaliser sur les chances de marquer des points. « Nous avons raté à Budapest et Spa. Si nous sommes bien placés et que la course est un peu plus chaotique que d’habitude, nous pourrions marquer de bons points.

Deledda autorisé à recommencer

Alessio Deledda a été autorisé par les commissaires sportifs à participer au reste du week-end de course de Formule 2 malgré son incapacité à établir un temps en qualifications. Le pilote HWA a raté la séance après sa chute lors des essais libres, laissant sa voiture avec des dommages que son équipe n’a pas pu réparer à temps pour la deuxième séance de la journée.

Les commissaires sportifs ont déterminé que son temps au tour de 1’48.867 des essais libres était suffisant pour participer aux courses. Il prendra le départ de la première course de sprint et du long métrage Race depuis le fond de la grille à Djeddah.

Deledda n’avait pas réussi à tourner assez rapidement pour se qualifier à Monaco, mais a néanmoins été autorisé à participer.

Les dégâts de Mazepin au Qatar ont surpris Steiner

L’étendue des dommages causés à la voiture de Nikita Mazepin par sa collision avec le trottoir pendant le week-end du Grand Prix du Qatar a surpris le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

« C’est juste en bas, c’est assez gravement endommagé », a-t-il déclaré. « J’ai rarement vu une voiture, un châssis, endommagé comme ça passer des trottoirs. Il est maintenant de retour en Europe pour être reconstitué.

Dalton Kellett continue avec AJ Foyt Racing en IndyCar

Dalton Kellett a re-signé avec AJ Foyt Racing pour continuer à piloter l’IndyCar numéro quatre au cours de la saison 2022. Kellett a terminé la saison 2021 23e et dernier des pilotes à temps plein de la série.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Même les pilotes de F1 ne peuvent pas battre le trafic. Faites-nous signe @Max33Verstappen ! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/CXkjLIjn5Z – Chris Medland (@ChrisMedlandF1) 3 décembre 2021

Ces tours de récupération et ces tours de ralentissement sont absolument esquissés. La FIA doit prendre le dessus, déjà trop d’appels serrés et nous ne sommes même pas encore en qualifications. #F1 – Stefan Wilson (@stef_wilson) 3 décembre 2021

Un signe d’appréciation de la part de nous tous chez Pirelli à @JeanTodt, pour sa dernière course de @F1 en tant que président de @fia : son pneu de soufflerie Pirelli personnalisé ! Merci Jean. pic.twitter.com/YNKDOB5Qhe – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 3 décembre 2021

La FW07 sera en piste à Djeddah ce week-end, à l’origine à cause de sa livrée Saudia et maintenant aussi en hommage poignant à Sir Frank Williams, qui a accepté l’accord, menant au premier pilote de @WilliamsRacing (avec Alan Jones) et aux titres de constructeur #F1 # GP d’Arabie saoudite pic.twitter.com/KZGVWyPyhT – . (@racefansdotnet) 3 décembre 2021