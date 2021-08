Leclerc vs Sainz · .

in

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’ils avaient le meilleur alignement de pilotes sur la grille avec Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr.

Cela aurait été une revendication difficile à faire à la fin de l’année dernière: Leclerc a pris le dessus de manière décisive sur Sebastian Vettel et est passé à un point de marquer trois fois les points de son coéquipier. Mais le remplaçant de Vettel, Sainz, s’est installé remarquablement rapidement, même pour un pilote avec une expérience récente de plusieurs mouvements d’équipe, et surtout compte tenu des restrictions strictes sur les tests.

Au début de la saison, Sainz a décrit Leclerc comme le meilleur pilote de F1 sur un seul tour lancé. Il doit donc se sentir particulièrement choyé de l’avoir surclassé à trois reprises. Lorsque Leclerc a pris sa pole position controversée à Monaco après avoir chuté dans son dernier tour, Sainz était très proche du rythme de son coéquipier et s’est senti privé d’une meilleure position de départ lorsque le shunt l’a forcé à abandonner sa dernière manche.

Sainz a lui-même subi une chute lors de sa dernière sortie en Hongrie, mais jusque-là, il y avait également eu une nette tendance à l’amélioration de ses performances en qualifications. Il n’était plus qu’à deux dixièmes de Leclerc lors des quatre séances précédentes.

Sainz et Leclerc étaient même aux points immédiatement après le Grand Prix de Hongrie, avant que la disqualification de Vettel ne gâche la symétrie. La promotion de Sainz à la troisième place lui donne une légère avance, même si cela le flatte un peu. Leclerc n’a pas pu prendre le départ à Monaco et a été éliminé au premier tour en Hongrie. Cela dit, Leclerc était responsable de l’abandon de Pierre Gasly au premier tour du Grand Prix de Styrie et était impuni.

Ainsi, même si les points peuvent dire le contraire, Leclerc ouvre la voie chez Ferrari, mais pas dans la même mesure qu’il l’a fait l’année dernière. La meilleure équipe de pilotes en F1 ? Contrastant à quel point ces deux sont proches des couples Red Bull, Mercedes et McLaren, Binotto pourrait bien avoir raison.

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr : statistiques clés

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr: Qui a terminé devant à chaque tour

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr : écart de qualification

Les temps sont basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Charles Leclerc était plus rapide, un positif signifie que Carlos Sainz Jnr était plus rapide

