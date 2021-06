L’éclipse solaire expliquée: Qu’est-ce que Ring of Fire, les types d’éclipse solaire et comment regarder

Contrairement à une éclipse lunaire, l’éclipse solaire ne doit pas être observée à l’œil nu car elle peut être nocive. (Image : Hinode/XRT)

Éclipse solaire de l’anneau de feu : Chaque année, environ deux à quatre éclipses solaires se produisent, et une autre devrait se produire le 10 juin de cette année. L’éclipse solaire est un phénomène qui se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont en ligne droite, la Lune se trouvant entre le Soleil et notre planète. Contrairement à une éclipse lunaire, lorsque l’ombre de la Terre se projette sur la Lune, lors d’une éclipse solaire, la Lune recouvre partiellement ou totalement le Soleil et son ombre est projetée sur la Terre. Il existe trois types d’éclipse solaire – totale, annulaire et partielle – et le 10 juin serait une éclipse solaire annulaire.

Types d’éclipse solaire: Qu’est-ce que Ring of Fire

Il existe trois types d’éclipse solaire. L’éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune est suffisamment proche pour sembler aussi grande que le Soleil ou plus grande et, par conséquent, recouvre complètement le Soleil. D’autre part, une éclipse solaire partielle se produit lorsque l’ombre de la Lune n’obscurcit que partiellement la lumière provenant du Soleil.

L’éclipse solaire annulaire est un cas particulier d’éclipse solaire partielle, dans laquelle la Lune est suffisamment éloignée pour être plus petite que le Soleil, et tandis que les trois corps célestes s’alignent, il s’agit d’une éclipse partielle, mais pendant quelques minutes, la Lune l’ombre tombe entre le Soleil, comme un disque sombre placé au-dessus d’un disque brillant, faisant ressembler le Soleil à un anneau de feu autour de la Lune. Par conséquent, l’éclipse solaire annulaire est également connue sous le nom d’éclipse de l’Anneau de feu.

Comment regarder une éclipse solaire

Contrairement à une éclipse lunaire, l’éclipse solaire ne doit pas être observée à l’œil nu car elle peut être nocive. La NASA dit qu’on ne peut pas utiliser de lunettes de soleil ordinaires pour regarder l’éclipse solaire car elles ne peuvent pas fournir une protection adéquate aux yeux pendant l’éclipse. Il existe des lunettes spéciales d’observation solaire ou d’éclipse qui doivent être portées pendant toute la durée pendant laquelle une personne souhaite voir le Soleil pendant une éclipse.

Alternativement, un projecteur à sténopé peut également être utilisé pour regarder l’éclipse, mais pas directement. À l’aide d’un projecteur à sténopé, la lumière du soleil doit être projetée sur la surface, où l’individu peut alors voir l’éclipse solaire.

