L’éclosion de ‘Rambo’

C’était un secret de polichinelle que l’arrivée de Sarunas Jasikevicius sur le banc de Barcelone serait très positive pour Brandon Davies. Le pivot a joué un rôle décisif dans Zalgiris sous le commandement du Lituanien, mais la saison dernière, il n’a pas fini par se sentir à l’aise dans le «livret» de Svetislav Pesic.

Consacré à Kaunas comme l’un des meilleurs intérieurs du basketball européen, il a été possible de voir ces dernières semaines un excellente version de Davies à la fois au niveau de l’intensité et de la précision du tir.

En fait, avant cette excellente phase du jeu, on pouvait déjà le voir en colère quand les choses ne se terminaient pas pour lui et, surtout, très impliqué dans l’équipe.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Avec Pau

Curieusement, la meilleure version du Philadelphia (29 ans) a coïncidé avec le Premières rencontres de Pau Gasol comme azulgrana près de 20 ans après sa marche réussie vers la NBA).

Avec un contrat jusqu’en 2022, l’Américain au passeport ougandais a signé ses deux meilleurs buts en championnat de la saison ces quatre derniers jours. Davies a contribué 23 points et cinq rebonds dans la difficile victoire contre ‘Fuenla’ (81-79) et 21 avec quatre rebonds et un tir raté (dont un triple marqué) samedi contre BAXI Manresa (97-89).

Davies, mettre un “ plafond ” sur l’émergence de Garuba

| .

Dans les deux duels, il est passé à une valorisation de +27, la même qu’il avait créditée il y a six jours contre Casademont Zaragoza (107-88). Oui en Europe, il a également été brillant lors de la récente victoire contre le CSKA avec 16 points (4/4 en triplets!), sept rebonds et une valorisation +17.

De plus, le “ patron ” Nick Calathes est clair que ‘Rambo’ est une option très sûre en attaque et a déjà montré des signes clairs de compréhension à merveille avec lui dans le «deux pour deux».

Joueur clé

Ces bons chiffres et les excellents sentiments que transmet Brandon Davies supposent la meilleure nouvelle possible pour un Barça qui se jouera dans ces deux semaines pour revenir au Final Four.

Copain spectaculaire de ‘Rambo’ contre Urbas Fuenlabrada

| DAVID RAMÍREZ

Pour cela, ils devront surmonter en quart de finale au Zenit réalisé par Xavi Pascual sur le banc et Kevin Pangos sur le terrain, tous deux avec un cachet incomparable du Barça.

C’est une équipe pas excessivement haute contre laquelle ‘Rambo’ pourrait montrer son meilleur niveau. En fait, la principale référence dans la peinture russe est l’américain Tarik Black (2,06 mètres), puisque le lituanien Arturas Gudaitis avec 2,08 est plus une puissance en avant qu’un pur intérieur.

La proéminence d’Oriola

Comme il ne pleut jamais au goût de tout le monde, la signature de Pau Gasol jusqu’à la fin de la saison couplée à la belle performance que Brandon Davies a offert ces dernières semaines a considérablement réduit les minutes disponibles pour Pierre Oriola+

Pierre Oriola a commencé à jouer beaucoup moins

| JAVI FERRÁNDIZ

Sur les cinq derniers matchs de championnat, dans trois d’entre eux, le capitaine n’a même pas atteint 10 minutes (3:51 contre Urbas Fuenlabrada, 8:22 contre le Real Madrid et 5:44 samedi contre BAXI Manresa) alors qu’il jouait jusque-là vers 16. De plus, en Euroligue, il ne s’est «habillé» dans aucun des derniers quatre matchs après avoir marqué cinq points et récolté trois rebonds en 16:18 contre Khimki.

Bien qu’il n’y ait pas de minutes pour tout le monde, parfois ce manque d’intensité dont il se plaint depuis quelques semaines Sarunas Jasikevicius pourrait avoir une de ses explications en l’absence d’Oriola, professeur au moment de la donner et mourant de rebonds.