L’école à charte Sean ‘Diddy’ Combs déménagera sur un plus grand campus

Le magnat de la musique a annoncé jeudi que l’école préparatoire de la capitale déménagerait dans l’église de la Toussaint et le bâtiment de l’école dans le quartier de Harlem. Le déménagement permettra à la capacité de l’école de passer de 500 à 700 élèves de la 6e à la 12e à partir de l’année scolaire 2022-2023.

Le nouveau campus de l’école comprendra 40 salles de classe et bureaux, une salle de sport, des laboratoires scientifiques, une cafétéria, une cour commune extérieure et une zone appelée « Grande salle » pour toutes les assemblées et représentations de l’école.

« Les enfants de Harlem devraient avoir accès à des opportunités et à une éducation de qualité et méritent d’apprendre sur un campus qui reflète le niveau d’excellence que nous aspirons à atteindre », a déclaré Combs dans un communiqué. « Ce nouveau campus pour Capital Prep Harlem reflète mon engagement à autonomiser autant d’enfants que possible et à créer des espaces permettant à la prochaine génération de dirigeants de s’épanouir dans tous les aspects de leur vie. »

Combs a lancé l’école à charte de Harlem en 2016. Il est un défenseur de longue date de l’éducation et a fait don d’un million de dollars au réseau des écoles préparatoires de la capitale pour un nouvel emplacement dans le Bronx, qui a ouvert ses portes l’année dernière. Il est originaire de Harlem.

L’église All Saints and School, qui a été construite en 1883, a été désignée par la Commission de préservation des monuments de la ville de New York en 2007. La paroisse et l’école ont été fermées par l’archidiocèse de New York en 2015 avant que l’église ne soit désacralisée deux ans plus tard.

« Nous sommes honorés de revigorer un joyau historique de Harlem, en revitalisant sa place d’origine en tant que centre d’éducation pour la communauté à travers notre nouveau campus », a déclaré le cofondateur de l’école, Steve Perry, dans un communiqué. « Un incontournable prestigieux de la ville de New York, nous sommes fiers d’offrir aux enfants de Capital Prep Harlem un environnement et un espace d’apprentissage qui reflètent l’histoire et la beauté de la communauté que nous connaissons et aimons. »

