L’école a forcé un enseignant à retirer le drapeau de la fine ligne bleue, malgré l’autorisation des symboles BLM ⋆ 10z viral

Un drapeau pro-policier flotte face à des contre-manifestants lors d’un rassemblement à Boston, Massachusetts, le 27 juin 2020. (Brian Snyder/.)

Une enseignante de l’État de Washington aurait été forcée de retirer un drapeau pro-police de sa classe de collège après que les administrateurs l’ont considéré comme un “message politique”, malgré le fait que les messages de soutien à Black Lives Matter et aux drapeaux de fierté LGBTQ restent affichés dans l’école.

Alors que l’enseignante de Marysville Middle School souhaitait rester anonyme, son frère, Chris Sutherland, a déclaré au Jason Rantz Show que les administrateurs avaient dit à sa sœur qu’il était « controversé » d’afficher un drapeau « Thin Blue Line » dans sa classe et que cela « rend les enfants et le personnel ne se sent pas en sécurité.

L’enseignant avait accroché le drapeau en soutien à Sutherland, qui est un ancien policier. Elle l’a entouré de photos de son frère, qui était agent de ressources lors de la fusillade de l’école secondaire Marysville Pilchuck en 2014, au cours de laquelle un homme armé de 15 ans a abattu quatre étudiants et en a blessé grièvement un cinquième avant de se suicider.

L’enseignante a déclaré que la controverse avait commencé lorsqu’un directeur adjoint de l’école avait émis un avertissement concernant son autocollant pour ordinateur portable «Thin Blue Line».

Le directeur adjoint a déclaré qu’il y avait “des inquiétudes quant à la façon dont les étudiants, les familles et les membres de la communauté pourraient interpréter ce que l’image a l’intention de communiquer et que cette interprétation peut perturber l’environnement d’apprentissage”, selon Rantz, qui a examiné un document RH. sur l’incident.

Cependant, elle n’a pas été forcée de retirer l’autocollant et a ensuite ajouté le drapeau à sa classe.

Un autre directeur adjoint a demandé à l’enseignant de retirer le drapeau.

Un représentant des ressources humaines du district a écrit dans une lettre de clarification à l’enseignant que le district était « très préoccupé par l’impact de ce symbole politique sur les élèves, le personnel et les familles de Marysville Middle School ».

Le district a ordonné à l’enseignante de “s’abstenir d’utiliser le symbole” Thin Blue Line Flag “dans l’école et a averti qu’elle pourrait faire face à “de nouvelles mesures disciplinaires” si elle ne se conformait pas.

Sutherland a déclaré à Rantz que l’école avait autorisé l’affichage de messages de soutien au BLM, ainsi que de drapeaux LGBTQ dans les salles de classe.

«Il y a aussi, me disait-elle, des trucs BLM accrochés aux murs, dont on lui a dit que c’était OK. Pour une raison quelconque, seul le drapeau Thin Blue Line ne peut pas y être accroché », a déclaré Sutherland.

L’école n’a pas contesté le drapeau de fierté que l’enseignante avait affiché dans sa classe pour soutenir un parent homosexuel.

Rantz a rapporté que le district a refusé d’expliquer pourquoi les drapeaux BLM et de fierté étaient autorisés, alors que les drapeaux pro-police ne l’étaient pas.

L’enseignante a retiré son drapeau « Thin Blue Line » et a décrit l’incident comme « le plus traumatisant et hostile » qu’elle ait vécu à l’école dans un message aux RH.

Sutherland a déclaré qu’il “peut entendre dans sa voix à quel point cela fait mal” d’être obligé de retirer le drapeau. Il a déclaré que sa sœur continuerait de se battre pour rétablir le drapeau dans sa classe, sans craindre d’être licenciée pour cela.

