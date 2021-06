L’école aurait dû être au courant des crimes sexuels de Nicole Dufault : poursuite ⋆ 10z virale

Une femme du New Jersey et ex-enseignante qui a certes agressé sexuellement plusieurs de ses élèves – mais dit qu’elle ne l’a fait qu’à cause d’un problème avec son cerveau causé par une opération chirurgicale – fait maintenant face à trois accusateurs supplémentaires.

Nicole Dufault, 41 ans, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de contacts sexuels criminels aggravés en janvier 2020 à la veille de son procès. Six étudiants de sexe masculin se sont présentés pour alléguer un tel contact après qu’une vidéo d’elle soit devenue virale sur les réseaux sociaux en train de pratiquer le sexe oral sur l’un des mineurs.

L’accord de plaidoyer a résolu ces cas avec une peine de prison d’État de 5 ans ainsi que la confiscation de sa licence d’enseignement et l’inscription à vie dans la surveillance de l’État et un registre des délinquants sexuels.

Dufault a initialement plaidé non coupable lorsqu’elle a été inculpée au début de 2015 pour une conduite survenue au cours de l’année scolaire 2013-14. Elle a d’abord été inculpée de 40 chefs d’accusation pour les crimes statutaires.

Sa défense, finalement abandonnée, était basée sur l’idée qu’elle souffrait du « syndrome du lobe frontal », un véritable trouble psychologique causé par des dommages au lobe frontal qui font fonctionner les centres de jugement et d’inhibition d’un individu à une capacité réduite à inexistante.

“Mme. Dufault souffre du syndrome du lobe frontal qui l’a rendue sans défense face à un comportement trop agressif, et c’est exactement ce à quoi elle a été exposée », a déclaré l’avocat. Timothée Smith a déclaré au cours de l’été 2015. « Telle sera notre défense contre un certain nombre de chefs d’accusation. Les comptes restants sont soit juridiquement déficients, soit résultent de tendances opportunistes. »

Un tribunal a par la suite déclassé quatre des charges retenues contre l’accusé en raison de preuves insuffisantes concernant deux des victimes. En fin de compte, l’État et la défense sont parvenus à un compromis sur les accusations les plus graves et la théorie des défauts mentaux – fondée sur un shunt installé dans le cerveau de Dufault après sa première grossesse – a été laissée de côté.

Selon NorthJersey.com, trois autres anciens élèves ont déposé des poursuites civiles contre le district scolaire de South Orange-Maplewood et d’autres entités qui auraient dû faire plus pour identifier ou agir sur les informations concernant les liaisons sexuelles illicites de Dufault avec ses élèves.

L’un des ex-étudiants affirme avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le professeur du Columbia High School aurait eu des relations sexuelles avec des étudiants, aurait nettoyé leurs dossiers et leur aurait offert des cadeaux.

Dans le procès obtenu par le point de vente, il affirme qu’il est arrivé à Columbia au cours de l’été 2013 pour un programme éducatif destiné aux enfants ayant des troubles d’apprentissage et qu’il a immédiatement trouvé que ces histoires de collège étaient vraies – et a finalement été assister à la classe de Dufault où l’abus a continué.

Finalement, dit l’ancien étudiant, il a reçu des cadeaux coûteux de Dufault, comme une paire de baskets.

“Nicole Dufault a alors informé [him] ce qu’il devait faire pour elle, en disant : ‘Je veux que tu m’emmènes ici et maintenant’ », allègue le procès.

Le premier élève dit que Dufault a finalement commencé à modifier ses notes et les registres de présence de certains de ses élèves les plus prisés. Le procès prétend que ces actions présumées auraient dû alerter les administrateurs et le district scolaire que quelque chose n’allait pas – un effort pour établir une responsabilité secondaire.

Un deuxième ancien élève a fait écho à l’histoire du premier nouvel accusateur, affirmant qu’il avait également participé au programme d’été et avait été bien préparé dans sa première année lorsque Dufault a commencé à lui envoyer des sextos et à lui envoyer des nus.

« Ces interactions avec Nicole Dufault ont été les premières expériences sexuelles de [the student’s] la vie – à savoir, être obligé d’avoir des relations sexuelles avec Nicole Dufault, être obligé de recevoir du sexe oral d’elle, être caressé et masturbé par l’enseignant, et être agressé sexuellement par l’enseignant à l’âge de quatorze (14) ans », un procès obtenu par le Daily Voice allègue concernant un troisième étudiant de l’époque. « Il a estimé que [the student] a été agressé sexuellement plus de huit (8) ou neuf (9) fois au cours de l’année scolaire 2013-2014.

L’une des poursuites prétend que Dufault a une fois forcé un groupe de ses étudiants masculins à regarder une vidéo d’elle ayant des relations sexuelles avec un homme adulte qui travaillait à l’école avant de leur poser des questions sur la taille de leur pénis.

“Elle était juste hors de contrôle avec son comportement”, a déclaré l’avocat général Jean Baldante, qui représente les nouveaux accusateurs, a déclaré à NorthJersey.com, insistant sur le fait que les actions de l’enseignant en disgrâce auraient dû être remarquées par les autorités. “La question ici est, qu’est-ce que l’école savait directement ou qu’aurait-elle dû savoir?”

L’avocat de Dufault a refusé de commenter les poursuites ; le district scolaire a pour politique de ne pas commenter les questions juridiques actives.

Un procès a été déposé contre le district à la fin du mois dernier par un autre ancien élève qui prétend avoir des crises de panique parce que Dufault l’a touché de manière inappropriée pendant que d’autres enfants regardaient.

En mars, Dufault a été condamné à trois ans de prison.

[images via Essex County Prosecutor’s Office, via CBS 2 screengrab]

