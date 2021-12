L’école de Bristol AXES nomme ‘Colston’ après la réaction furieuse du BLM | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela fait près d’un an et demi que les manifestants ont abattu une statue de Bristol d’Edward Colston, le marchand et philanthrope local du XVIIe et du XVIIIe siècle qui, au centre de cette manifestation, était impliqué dans la traite des esclaves. Mais la controverse sur les liens de la ville avec Colston perdure.

La « Colston School » porte ce nom depuis sa fondation par l’homme d’affaires local en 1710.

Mais ses dirigeants actuels pensent que les récentes émeutes sur le thème du racisme signifient que le nom doit disparaître.

Dans un communiqué, l’école a déclaré que ces événements indiquaient clairement que le nom « Colston » serait « à jamais associé à l’esclavage et à la mort d’hommes, de femmes et d’enfants africains ».

Une consultation a été mise en place pour connaître l’opinion du public sur le nom.

Environ 2 500 réponses ont été reçues, dont 1 000 du grand public, dont plus de 80% ont déclaré que l’école ne devrait pas changer de nom.

L’école a décidé de rejeter ce conseil, arguant que « ceux ayant un lien plus étroit avec l’école » voulaient voir le nom changer.

L’école a déclaré: « On espère qu’une nouvelle identité fera davantage pour refléter les valeurs et l’éthique que l’école défend aujourd’hui et la rendre encore plus accueillante pour la communauté locale qu’elle sert. »

Il a ajouté: «Les gouverneurs sont catégoriques sur le fait que changer le nom de l’école n’effacera pas l’histoire de l’école, et que l’enseignement de la traite transatlantique des esclaves et le rôle d’Edward Colston dans l’histoire de Bristol resteront un élément clé du programme de l’école.

Cela a conduit à la création de la campagne « Sauvons nos statues ».

Répondant à la décision de l’école de Bristol – et, en particulier, à l’annulation de sa consultation – la page Twitter de la campagne a écrit : « Woke l’emporte à nouveau sur la démocratie.

Colston School n’est pas la seule institution de Bristol à avoir changé de nom à la suite des émeutes du BLM en 2020.

En septembre de la même année, la salle de concert « Colston Hall » a été rebaptisée « Bristol Beacon ».

Puis en novembre, la « Colston Tower » a été rebaptisée « Beacon Tower ».