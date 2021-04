L’école de musique accepte la crypto-monnaie pour les leçons

La Morningside School of Music d’Édimbourg est la première école de musique d’Écosse à accepter la crypto-monnaie comme paiement pour les cours de musique.

L’école de musique a répondu aux suggestions de ses élèves

L’école de musique a déclaré qu’elle répondait aux suggestions de ses élèves et pensait que le format de paiement deviendrait éventuellement la norme.

La directrice de Morningside, Linda Boyd, a déclaré: «Certaines grandes entreprises à travers le monde le font déjà, ce n’est donc qu’une question de temps avant que les petites entreprises comme la nôtre commencent à faire de même. Il s’agit simplement de donner à nos clients une autre façon de payer et de leur faciliter la vie. »

De nombreux élèves adultes de l’école travaillent dans l’industrie croissante de la fintech à Édimbourg et ont suggéré de payer leurs cours de musique avec la crypto-monnaie.

L’industrie de la technologie financière est sur une trajectoire ascendante à Édimbourg depuis 2019. FinTech Scotland, qui opère en collaboration avec l’Université d’Édimbourg, a récemment reçu une subvention de 22,5 millions d’euros (30,9 millions de dollars) pour établir un centre d’excellence mondial pour la finance ouverte dans la ville. , en reconnaissance de son statut de pôle fintech national de premier plan.

La crypto-monnaie implique une transaction numérique d’argent virtuel échangée sur des réseaux informatiques et on estime qu’il y a plus de 100 millions d’utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde.

« La crypto-monnaie est là pour rester »

La Morningside School of Music avait déjà utilisé des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, pour effectuer des achats professionnels. La directrice Linda Boyd a déclaré: «Nous utilisons parfois des choses comme Bitcoin pour payer des biens pour l’école, nous savons donc à quel point c’est rapide et facile et voulons que nos étudiants en musique puissent faire de même. La crypto-monnaie est là pour rester et deviendra à terme un moyen de routine pour les gens de payer pour des services de toutes sortes. »

La Morningside School of Music compte 700 élèves et a récemment investi dans la technologie pour augmenter leurs cours de musique en ligne. L’école de musique propose une gamme de cours de musique comprenant la guitare, la basse, le piano, le chant, la batterie, le violon, le saxophone, la production musicale et le solfège. Les frais de scolarité sont disponibles pour tous les niveaux, du débutant au avancé. La technologie a permis aux élèves de suivre des cours de musique professionnelle dans le confort de leur foyer.

